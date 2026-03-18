AKTUELNO

Svet

EU i Ukrajina postigle dogovor o hitnoj popravci naftovoda 'Družba'

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Kosta objavili su zajedničko saopštenje u kojem potvrđuju da je postignut ključni sporazum sa Ukrajinom o obnovi tranzita sirove nafte kroz naftovod „Družba“.

Nakon serije razornih ruskih udara 27. januara koji su teško oštetili energetsku infrastrukturu u blizini naftnog čvorišta Brodi u zapadnoj Ukrajini, protok nafte ka Mađarskoj i Slovačkoj bio je potpuno obustavljen, što je izazvalo ozbiljnu energetsku krizu u ovim zemljama i dodatno zaoštrilo diplomatske odnose unutar regiona.

Evropska unija je u okviru intenzivnih pregovora ponudila Ukrajini hitnu tehničku podršku i značajna finansijska sredstva za sanaciju štete, a ukrajinske vlasti su zvanično prihvatile ovu ponudu. Evropski inženjerski stručnjaci su stavljeni na raspolaganje za momentalno raspoređivanje na terenu kako bi se ubrzao proces popravki, dok je predsednik Volodimir Zelenski potvrdio da će, uprkos ozbiljnosti oštećenja na pumpnim stanicama, tehnička sposobnost za tranzit biti uspostavljena u narednih šest nedelja, pod uslovom da ne dođe do novih napada.

Prekid snabdevanja primorao je Slovačku i Mađarsku da posegnu za svojim strateškim rezervama nafte, dok su istovremeno pokrenuti napori za diversifikaciju pravaca, prvenstveno kroz intenzivnije korišćenje Jadranskog naftovoda (JANAF) preko Hrvatske. Evropska komisija je naglasila da je osiguranje energetske bezbednosti svih građana Unije apsolutni prioritet, te da će se paralelno sa popravkom „Družbe“ nastaviti rad na alternativnim rutama za transport nafte koja nije ruskog porekla, kako bi se trajno smanjila ranjivost srednje i istočne Evrope.

Ovaj dogovor ima i duboku političku težinu jer se u Briselu veruje da će hitna obnova naftovoda dovesti do deblokade značajnih evropskih sredstava namenjenih Ukrajini, koja su bile pod vetom Budimpešte i Bratislave zbog prekida tranzita. Uz finansiranje popravki, Ukrajina razmatra i dugoročna rešenja poput izgradnje podzemne skladišne infrastrukture koja bi bila otpornija na buduće napade, dok EU nastavlja sa strategijom potpunog napuštanja ruskih energenata do kraja 2027. godine u okviru plana REPowerEU.

#Družba

#EU

#Ukrajina

POVEZANE VESTI

