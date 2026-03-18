NOVI HOROR U ŠVAJCARSKOJ: Gondola se srušila i kotrlja se niz padinu, u toku reanimacija jedne osobe (VIDEO)

Gondola se srušila u ski centru Engelberg u kantonu Obvalden u sredu ujutru zbog jakog vetra.

Video snimci očevidaca, koji su procurili u "20 Minuten" i "Blick", prikazuju stravičan incident.

Na snimku se vidi kako se gondola prevrće nekoliko puta dok se kotrlja niz padinu prekrivenu snegom.

Nadležni su potvrdili incident, a u toku je spasilačka operacija.

Još nije poznato da li je i koliko ljudi bilo u gondoli.

Kantonalna policija Nidvaldena takođe je potvrdila "incident" novinskoj agenciji Keystone-SDA, ali u početku nije mogla da pruži dodatne detalje i operacija je u toku.

Drugi video snimak, od čitaoca-reportera za "20 Minuten", prikazuje osobu koju reanimiraju.

Čini se da je u incidentu povređena najmanje jedna osoba.

Još uvek nema informacija o drugim mogućim žrtvama.

Svedočenje očevica o "trzaju"

Jedan očevidac je opisao horor za Blick:

- Pokušavaju da reanimiraju jednu osobu 30 minuta. Prizor je bio šokantan, jer je zbog jakog vetra usledio trzaj, konopac se tad pomerio i zatim se kabina samo srušila - rekao je jedan od očevidaca ove jezive nesreće.

Autor: S.M.