NOVI HOROR U ŠVAJCARSKOJ: Gondola se srušila i kotrlja se niz padinu, u toku reanimacija jedne osobe (VIDEO)

Gondola se srušila u ski centru Engelberg u kantonu Obvalden u sredu ujutru zbog jakog vetra.
Video snimci očevidaca, koji su procurili u "20 Minuten" i "Blick", prikazuju stravičan incident.
Na snimku se vidi kako se gondola prevrće nekoliko puta dok se kotrlja niz padinu prekrivenu snegom.
Nadležni su potvrdili incident, a u toku je spasilačka operacija.
Još nije poznato da li je i koliko ljudi bilo u gondoli.
Kantonalna policija Nidvaldena takođe je potvrdila "incident" novinskoj agenciji Keystone-SDA, ali u početku nije mogla da pruži dodatne detalje i operacija je u toku.
Drugi video snimak, od čitaoca-reportera za "20 Minuten", prikazuje osobu koju reanimiraju.
Čini se da je u incidentu povređena najmanje jedna osoba.
Još uvek nema informacija o drugim mogućim žrtvama.
Svedočenje očevica o "trzaju"
Jedan očevidac je opisao horor za Blick:
- Pokušavaju da reanimiraju jednu osobu 30 minuta. Prizor je bio šokantan, jer je zbog jakog vetra usledio trzaj, konopac se tad pomerio i zatim se kabina samo srušila - rekao je jedan od očevidaca ove jezive nesreće.
