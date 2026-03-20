Katastrofalne poplave na Havajima: Na hiljade evakuisanih, preti rušenje stare brane

Hiljade stanovnika u gradovima severno od Honolulua na Havajima dobilo je nalog za evakuaciju, nakon što su obilne kiše izazvale poplave a bujica nosila vozila, dok su zvaničnici upozorili da postoji opasnost od rušenja brane, stare 120 godina.

Sirene su se oglasile u priobalnoj oblasti Oahu, koja je svetski poznata kao mesto za surfovanje, preneo je AP. Zvaničnici su upozorili lokalne stanovnike da postoji rizik od neposrednog rušenja brane Vahiava.


Za sada nema izveštaja o poginulima ili povređenima, ali vatrogasci i spasioci pretražuju poplavne vode tragajući za ljudima koji su ostali zarobljeni, rekao je portparol gradske uprave Honolulua Ijan Šering.

“Imamo izveštaje da je bujica odnela više kuća, ali nije poznat tačan broj“, rekao je on.


Zvaničnici prate nivo vode otkako je oluja prošle nedelje dovela do katastrofalnih poplava koje su odnele puteve i kuće. Meteorolozi su predvideli da će oluja doneti još kiše tokom ovog vikenda.

Guverner Havaja Džoš Grin je na društvenim mrežama objavio da je Nacionalna garda aktivirana kako bi odgovorila na poplave.

Portparolka Odeljenja za vanredne situacije Honolulua Moli Pirs rekla je da naredba o evakuaciji obuhvata više od 4.000 ljudi, mada bi broj mogao biti i veći.

Sedmoro ljudi je poginulo 2006. kada se brana Ka Loko na ostrvu Kauai srušila, podsetio je AP.

