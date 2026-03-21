EKSPLOZIJA U RIMU! Dvoje ljudi poginulo dok su sastavljali bombu

Dvoje italijanskih anarhista, Alesandro Merkoljano i Sara Ardicone, poginula su u eksploziji dok su sastavljali bombu u napuštenoj seoskoj kući u Rimu, saopštili su lokalni istražitelji.

Incident je izazvao urušavanje krova objekta, preneo je RAI.

U početku se pretpostavljalo da su žrtve beskućnici, ali je identitet potvrđen na osnovu tetovaža i drugih tragova.

Merkoljano (53) i Ardicone bili su članovi tzv. "Kospito grupe", anarhističkog pokreta inspirisanog aktivnostima Alfreda Kospita, italijanskog anarhiste osuđenog na 20 godina zatvora za terorističke akcije.

Merkoljano je prethodno osuđen za terorističke napade u Torinu, dok je Ardicone oslobođena u prošloj godini u istrazi Sibila.

Oba žrtve su, prema policiji, pravile eksplozivnu napravu i planirale akciju za koju policija sumnja da je bila zakazana u narednim nedeljama.

Istraga ispituje okolnosti eksplozije, moguće mete planiranih napada i kontakte žrtava.

Rimsko tužilaštvo koordinira antiteroristički tim, a Ministarstvo unutrašnjih poslova sazvalo je Komitet za stratešku analizu antiterorizma kako bi procenilo rizike povezane sa anarhističkim pokretima u Italiji.



