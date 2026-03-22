Papa Lav XIV poziva na okončanje nasilja: Situacija na Bliskom istoku je 'SKANDAL za čovečanstvo'

Papa Lav XIV pozvao je danas na okončanje nasilja širom sveta, ohrabrujući sve da ustraju u molitvi jer, kako je rekao, ljudi ne mogu da ostanu nemi pred patnjom tolikih ljudi, nevinih žrtava sukoba na Bliskom istoku i istakao da ono što šteti njima šteti celom čovečanstvu.

On je, na Trgu Svetog Petra, nakon nedeljne molitve Angelus, izrazio duboku zabrinutost zbog trenutne situacije na Bliskom istoku, kao i u drugim delovima sveta razorenim ratom i nasiljem, prenosi Vatikan njuz.

Papa Lav XIV je upozorio da bol, smrt i patnja izazvani ovim ratovima "predstavljaju skandal za čitavu ljudsku porodicu i vapaj pred Bogom".

On je pozvao sve da ustraju u molitvi kako bi "neprijateljstva prestala i kako bi se konačno otvorili putevi mira, zasnovani na iskrenom dijalogu i poštovanju dostojanstva svakog čoveka".

Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenule su 28. februara niz napada na ciljeve na teritoriji Irana, uključujući i na Teheran.

Iran je nakon toga pokrenuo uzvratne raketne napade na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

Napadi su doveli do velikog broja žrtava i povređenih.

Autor: Iva Besarabić