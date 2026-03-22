HILJADE LUKSUZNIH AUTOMOBILA ZAROBLJENO NA MESTU GDE JE ZABRANJENO VOZITI Konvoji Poršea krenuli u Dubai, pa završili na mestu bez ulica! Od luksuza do APSURDA

Zbog rata na Bliskom istoku i velikih poremećaja u pomorskom prometu, kao i sav ostali teret, hiljade luksuznih automobila koji su putovali iz Japana prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima neočekivano su završile na ostrvu Lamu uz obalu Kenije.



Reč je o malom autentičnom ostrvu koje se nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine i tamo su trenutno parkirane desetine novih Poršea. Reč je o delu od više od 4000 vozila iskrcanih sa dva broda koja nisu mogla da stignu do Dubaija zbog iranske blokade Hormuškog moreuza.

Ironija je još veća jer su na ovom istorijskom ostrvu – automobili zapravo zabranjeni. Lamu je poznat po uskim ulicama i očuvanoj tradiciji, gde se ljudi kreću peške, biciklima ili uz pomoć magaraca, piše BBC News Africa.

A priča tu ne staje – već sledeće nedelje očekuje se dolazak još jednog broda sa čak 5000 vozila.



„Brodovi koji su trebali da idu prema Zalivu sada jednostavno lutaju morem jer se situacija tamo pogoršala“, izjavio je upravnik luke Abdulaziz Dado Mzee.

Iako priznaje da situacija nije razlog za slavlje zbog teških uslova u regionu, dodaje kako je za Lamu to ipak neočekivana poslovna prilika. Luka Lamu, naime, planirana još 2012. kao deo velikog infrastrukturnog projekta vrednog 23 milijarde dolara, danas se našla u centru globalnih transportnih previranja.

U međuvremenu, poznati italijanski proizvođači luksuznih automobila Ferrari i Maserati obustavili su isporuke za Bliski istok. Iz Ferrarija poručuju da pažljivo prate razvoj situacije i moguće posledice po poslovanje, dok iz Maseratija stanje u transportu opisuju kao – veoma kritično.

Autor: D.Bošković