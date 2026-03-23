OTKRIVENO KAKO JE UBIJEN AJATOLAH ALI HAMNEI: Izrael pretvorio ogromnu mrežu nadzornih kamera u Iranu u alat za ubijanje, znali su svaki njegov korak

Iran je izgradio ogromnu mrežu kamera za nadzor kako bi kontrolisao izgrednike, ali je Izrael tu infrastrukturu pretvorio u alat za gađanje ciljeva.

Uloga izraelskog preuzimanja iranskih uličnih kamera u ubistvu vrhovnog vođe zemlje pokazuje kako sistemi nadzora sve češće postaju meta protivnika u ratnim uslovima.

Stotine miliona kamera postavljeno je širom sveta - iznad prodavnica, u domovima i na raskrsnicama - a mnoge su povezane na internet i slabo zaštićene.

Nedavni napredak u veštačkoj inteligenciji omogućio je vojskama i obaveštajnim službama da analiziraju ogromne količine snimaka i identifikuju mete.

Dana 28. februara Izraelje pokazao potencijal ovakvih sistema kada je, uz pomoć kamera iz Teherana, locirao iranskog lidera ajatolaha Alija Hamneija, uprkos ranijim upozorenjima da su iranski sistemi nadzora kompromitovani.

Kako je operacija izvedena

Upotrebu hakovanih kamera u operaciji ubistva opisali su za AP obaveštajni zvaničnik i još jedna osoba upoznata sa operacijom, pod uslovom anonimnosti.

Iranje instalirao desetine hiljada kamera u prestonici kao odgovor na talase protesta, posebno nakon velikih demonstracija u januaru koje su završene krvavim obračunom.

Da su kamere kompromitovane nije bila tajna - hakovanja su počela još 2021. godine, a prošle godine je jedan visoki iranski političar javno upozorio da Izrael ima pristup sistemu.

Upozorenja stručnjaka i bezbednosni rizici

Stručnjaci za sajber bezbednost godinama upozoravaju da se kamere mogu zloupotrebiti u ratne svrhe. Još 2019. inženjer Pol Marapese pokazao je da može lako da hakuje milione kamera.

Prema njegovim rečima, broj nezaštićenih kamera i dalje raste - ove godine pronađeno ih je gotovo tri miliona širom sveta, uključujući oko 2.000 u Iranu.

Mnoge kamere su loše zaštićene, često bez lozinki ili sa jednostavnim šiframa poput "1234". Čak i sistemi koji nisu povezani na internet mogu biti kompromitovani uz pomoć insajdera.

- Ljudi su najslabija karika - rekao je Marapese.

Veštačka inteligencija menja pravila igre

Razvoj veštačke inteligencije omogućio je brzu analizu ogromnih količina video materijala. Ono što je ranije zahtevalo nedelje rada analitičara, sada se može uraditi u realnom vremenu.

- Ranije su ljudi morali da analiziraju snimke, a sada se to može automatizovati - rekao je stručnjak za bezbednost Brus Šnajer.

Hakovanja u Iranu

Iranski sistemi nadzora više puta su hakovani poslednjih godina. Procurili su snimci iz zatvora Evin, hakovano je više od 5.000 kamera u Teheranu. Tokom rata prošlog leta Izrael je koristio kamere za napad na sastanak iranskog bezbednosnog vrha.

Iranski zvaničnici su čak priznali da su kamere pod kontrolom Izraela.

Nadzor kao mač sa dve oštrice

Iran je pojačao nadzor nakon protesta, koristeći kamere i prepoznavanje lica, na primer za kontrolu nošenja hidžaba. Međutim, podaci prikupljeni radi kontrole postaju laka meta za hakere.

Dodatni problem predstavlja zastarela tehnologija i oslanjanje na kinesku opremu i piratski softver, što povećava ranjivost sistema.

Kako su kamere korišćene za praćenje lidera

Prema izvorima, gotovo sve saobraćajne kamere u Teheranu bile su hakovane i povezane sa serverima u Izraelu. Algoritmi su omogućili praćenje kretanja ljudi, uključujući: gde parkiraju, kojim rutama se kreću, ko ih obezbeđuje.

Napad je planiran mesecima, ali je ubrzan kada je utvrđeno da će se Hamnei i vrh vlasti nalaziti na jednoj lokaciji.

Rastuća uloga kamera u savremenom ratovanju

Stručnjaci ističu da kamere igraju ključnu ulogu jer omogućavaju identifikaciju meta i potvrdu ciljeva pre napada. Istovremeno, broj kamera u svetu rapidno raste - procenjuje se da ih ima više od milijardu, tri puta više nego pre deset godina.

Regionalne posledice i nova bezbednosna realnost

Sajber napadi na kamere su u porastu, posebno u Izraelu i zemljama Persijskog zaliva. Zemlje regiona uvode mere poput zabrane snimanja i deljenja video materijala kako bi sprečile zloupotrebu.

Stručnjaci upozoravaju da je ovo "poziv na buđenje", ali i da je potpuno uklanjanje ranjivosti gotovo nemoguće.

- To je kao igra "udari krticu", rešite jedan problem, pojavi se drugi - rekao je Ali Vaez.

Autor: D.Bošković