Vučić u Boru: Do 2035. treba nam ogroman novac za gasovodnu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srbiji potreban ogroman novac do 2035. godine za lokalne i regionalne puteve, za vodovodnu i kanalizacionu mrežu, ali naravno i za energetsku mrežu.

Vučić je to rekao u Boru, tokom razgovora sa građanima u okviru posete Borskom okrugu, a odgovarajući na pitanje pitanje predsednika Mesne zajednice Metovnica kada će biti završen gasovod i da li ima planova za sekundarni gasovod koji bi išao i u manja mesta poput onog iz kojeg on dolazi.

Vučić je ukazao prvo na to da kada je reč o vodovodnoj mreži postoji 10.500 azbestnih cevi koje su štetne po zdravlje i koji prave ogromne gubitke, a da je potrebno još 9.000 da se izgradi.

"Kada je reč o sekundarnom gasovodu - magistralne cevi su čelične, a ono što ide do konačnog potrošača, to je plastika. Nama je potreban do 2035. za lokalne i regionalne puteve ogroman novac, ogroman novac za vodu, kanalizaciju i naravno energetiku i to govorim o mreži i čeličnoj i plastičnoj gasovoda", rekao je Vučić.

Kako je dodao, Metovnica će dobiti odgovor lično od ministarke energetike ili ministra Siniša Malog o tome kada mogu da očekuju gasovod.

"Dobro je da ste krenuli u tu trku jer je gas čista energija, moći ćete da dobijete i nekog novog investitora", dodao je Vučić.

Na molbu samohrane majke koja ima 38 godina, a sa bebom od 10 meseci živi kao podstanar, da podnese stambeni kredit za mlade za koje je gornja granica 35 godina, Vučić je kazao da će videti da se nađe neki drugi osnov da se ne bi kršila pravila.

"Videćemo da nađemo neki drugi osnov i da preko grada Bora nekako to uradimo", kazao je Vučić i poručio lokalnoj samoupravi da svuda gde mogu podnesu inicijative, a da će sa republičkog nivoa ići veći deo novca.

Na pitanje meštanina Zlota kada će dobiti put Zlot - Boljevac, Vučić je kazao da je to već obećao i da se mora uraditi.

"Obećao sam to i u Boljevcu i u Zlotu, to je širina pet metara, dužine 22 kilometara. Sagledaćemo, obećali smo i moramo da se toga držimo, dobićete informaciju vrlo brzo", rekao je Vučić.

Autor: Pink.rs