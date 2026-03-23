Stižu dramatične vesti: Najmanje 69 osoba uspelo da se spase iz olupine aviona u Kolubiji

Najmanje 69 ljudi spaseno je iz kolumbijskog vojnog transportog aviona C-130 Herkules koji se danas srušio tokom poletanja na jugu zemlje.

U vojno-transportnom avionu C-130 Herkules, koji se srušio u Kolumbiji, bilo je 125 ljudi. Najmanje 69 njih je povređeno i evakuisano, rekao je general Karlos Fernando Silva Rueda, komandant kolumbijskih vazduhoplovnih snaga.

- U ovom trenutku imamo potvrđene informacije: u avionu je bilo 114 putnika i 11 članova posade i trenutno znamo za 69 osoba koje su već spašene i sve se nalaze u medicinskim ustanovama u Puerto Leguizamu - rekao je Silva, a njegova izjava je objavljena na blogu Kolumbijskih vazduhoplovnih snaga u X.

Kolumbijski vojni avion srušio se u ponedeljak tokom poletanja iz Puerto Leguizama u departmanu Putumajo .

Prema rečima generala, nesreća se dogodila ubrzo nakon poletanja avion se srušio otprilike nekoliko kilometara od aerodroma dok je bio na putu ka Puerto Asisu.

Avioni hitne pomoći, uključujući C-130 sa kapacitetom za prevoz do 50 ranjenika, kao i medicinski helikopter UH-60 , poslati su na najbliži aerodrom radi evakuacije povređenih.

Uzroci katastrofe još uvek nisu utvrđeni.

