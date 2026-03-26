HOROR U RUSIJI! Upucao drugaricu u učionici, povredio nastavnicu i druge đake, pa se bacio sa 4. sprata

Izvor: Pink.rs/Telegraf

Više dece povređeno je u napadu koji se dogodio jutros u jednoj školi u Čeljabinsku u Rusiji.

Prema prvim informacijama, učenik 9. razreda, star 15 godina, došao je u školu naoružan lukom i strelom, gasnim pištoljem i biber sprejem. Navodno je nastavnicu i još nekoliko đaka prvo poprskao sprejem, nakon čega je pucao jednoj devojčici u glavu iz gasnog pištolja, nakon čega se bacio sa 4. sprata.

Kako javljaju lokalni mediji, dečak je preživeo pad i sa teškim telesnim povredama je prevezen u bolnicu, dok brojne lekarske ekipe zbrinjavaju povređene.

Motiv napada u ovom trenutku nije poznat.

Dečak koji se sumnjiči za zločin je učenik škole u kojoj se napad dogodio. Navodno je u pitanju tih i povučen dečak, koji se nije družio sa ostalom decom u razredu.

Brojne policijske ekipe su na licu mesta i vrše uviđaj.

Prema poslednjim informacijama, devojčica kojoj je pucao u glavu nije životno ugrožena.

Autor: Jovana Nerić

