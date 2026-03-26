UDARNO! PRESEČEN KRVOTOK VOJNE SARADNJE: Wall Street Journal otkriva da je Izrael udarom na Kaspijskom moru direktno ciljao rusko-iransku liniju snabdevanja

Prema ekskluzivnim saznanjima uglednog dnevnika Wall Street Journal, nedavni izraelski napad na iransku pomorsku ispostavu u Kaspijskom moru imao je za cilj direktno podrivanje ruske podrške Teheranu u tekućem sukobu.

Izvori upoznati sa situacijom navode da je meta ovog preciznog udara bila ključna logistička ruta koju su dve zemlje koristile za nesmetan transport municije, bespilotnih letelica i drugog savremenog naoružanja. Ovaj potez Izraela predstavlja dramatičnu eskalaciju i promenu strategije, jer se operativna dejstva sada sele duboko na sever, na teritoriju koju je Iran do sada smatrao sigurnim pozadinskim čvorištem za vojnu kooperaciju sa Moskvom.

Analitičari ističu da uništenje ove ispostave nanosi težak udarac osovini Moskva–Teheran, s obzirom na to da je kaspijska ruta služila kao vitalni „put dronova“ koji je omogućavao Rusiji da održava iranske kapacitete, ali i da prima stratešku pomoć zauzvrat.

Presecanjem ovog lanca snabdevanja, Izrael šalje nedvosmislenu poruku da neće tolerisati logističku podršku koja direktno hrani iransku ratnu mašineriju, bez obzira na geografsku udaljenost ciljeva. Ovim udarom u samo srce rusko-iranske vojne ose, Izrael je pokazao sposobnost da hirurški precizno onesposobi infrastrukturu koja povezuje njegove najopasnije protivnike, čime se iz korena menja dinamika bezbednosti u celom regionu.