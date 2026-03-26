TRAMP ZAUSTAVIO NAPADE NA IRAN: Pauza do 6. aprila, pregovori idu VEOMA DOBRO! Američki predsednik udario na 'lažne medije' i otkrio plan

Predsednik SAD Donald Tramp saopštio je večeras odluku koja je istog trenutka smirila svetska tržišta – napadi na energetska postrojenja Irana biće pauzirani na deset dana. Na zahtev zvaničnog Teherana, Vašington je pristao na prekid vatre do 6. aprila, dok traju ključni pregovori.

Tramp se oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, gde je u svom prepoznatljivom stilu prokomentarisao trenutnu situaciju na Bliskom istoku.

"Razgovori napreduju uprkos lažima"

Američki lider je potvrdio da su diplomatski kanali otvoreni i da on lično nadgleda proces koji bi mogao da spreči dalju eskalaciju.

"Razgovori su u toku i, uprkos pogrešnim izjavama 'lažnih medija' i drugih, odvijaju se veoma dobro", naglasio je Tramp u objavi koja je zapalila internet.

Precizni rokovi: Kada ističe ultimatum?

Pauza u vojnim operacijama je strogo definisana i traje do ponedeljka:

Datum isteka: 6. april u 20 časova po istočnoameričkom vremenu.

Vreme u Srbiji: To je tačno 2 sata ujutru u utorak, 7. aprila, po srednjeevropskom vremenu.

Ovaj desetodnevni prozor ostavlja prostor za postizanje šireg sporazuma koji bi uključio obustavu iranskih pomorskih aktivnosti i stabilizaciju energetskih koridora. Tramp je jasno stavio do znanja da će, ukoliko pregovori ne urode plodom do navedenog roka, američki odgovor biti nemilosrdan.

Autor: D.S.