LJUDI BEZ STRUJE, VRTIĆI I ŠKOLE ZATVORENI: Snežna oluja izazvala haos, vlasti izdale važno upozorenje građanima (VIDEO)

Snažno nevreme, praćeno udarima vetra koji duvaju brzinom većom od 100 kilometara na čas, pogodilo je sinoć veći deo Slovenije, obarajući drveće, oštećujući krovove i ostavljajući hiljade domaćinstava bez struje, dok su nadležne službe apelovale na građane da ne izlaze iz kuća.

Kako javlja Radio-televizija Slovenije (RTV SLO), najteže su pogođene Primorska i Gorenjska regija, a zbog izuzetno nepovoljnih vremenskih uslova, u više opština doneta je odluka o zatvaranju škola i vrtića za danas.



Snažna bura, koja je prvobitno bila najavljena tokom noći, zahvatila je područja Goriške i Ajdovščine, a olujni udari vetra odneli su delove krovova sa više škole širom zemlje.

Bez struje je u pojedinim trenucima ostalo više hiljada korisnika širom zemlje, uključujući područja Maribora i Ljubljane, dok su kvarovi na dalekovodima izazvali prekide i u drugim delovima zemlje.

Prema podacima slovenačke Agencije za životnu sredinu, najjači udari vetra dostigli su brzinu od 103 kilometra na sat.

Zbog opasnosti, nadležne službe pozvale su građane da ostanu u zatvorenom prostoru i ne izlaze bez preke potrebe. Meteorolozi upozoravaju da će se vetar zadržati i tokom noći i danas, uz postepeno slabljenje tek tokom subote.

