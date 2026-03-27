LJUDI BEZ STRUJE, VRTIĆI I ŠKOLE ZATVORENI: Snežna oluja izazvala haos, vlasti izdale važno upozorenje građanima (VIDEO)

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug/FOTO STA/ BOŠTJAN PODLOGAR

Snažno nevreme, praćeno udarima vetra koji duvaju brzinom većom od 100 kilometara na čas, pogodilo je sinoć veći deo Slovenije, obarajući drveće, oštećujući krovove i ostavljajući hiljade domaćinstava bez struje, dok su nadležne službe apelovale na građane da ne izlaze iz kuća.

Kako javlja Radio-televizija Slovenije (RTV SLO), najteže su pogođene Primorska i Gorenjska regija, a zbog izuzetno nepovoljnih vremenskih uslova, u više opština doneta je odluka o zatvaranju škola i vrtića za danas.


Snažna bura, koja je prvobitno bila najavljena tokom noći, zahvatila je područja Goriške i Ajdovščine, a olujni udari vetra odneli su delove krovova sa više škole širom zemlje.

Bez struje je u pojedinim trenucima ostalo više hiljada korisnika širom zemlje, uključujući područja Maribora i Ljubljane, dok su kvarovi na dalekovodima izazvali prekide i u drugim delovima zemlje.

Prema podacima slovenačke Agencije za životnu sredinu, najjači udari vetra dostigli su brzinu od 103 kilometra na sat.

Zbog opasnosti, nadležne službe pozvale su građane da ostanu u zatvorenom prostoru i ne izlaze bez preke potrebe. Meteorolozi upozoravaju da će se vetar zadržati i tokom noći i danas, uz postepeno slabljenje tek tokom subote.

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

Svet

Snažna oluja Goreti pogodila Francusku: Vetar do 170 kilometara na sat i masovni nestanci struje

Svet

LEDENA OLUJA PARALIŠE BRITANIJU: Neverme pravi haos, vetrovi divljaju, preti i TORNADO, ljudi se smrzavaju BEZ STRUJE (FOTO, VIDEO)

Svet

HAOS U GRČKOJ ZBOG NEVREMENA: Volos bez struje: Snežna oluja na planinama (VIDEO)

Svet

PANIKA U AMERICI: Opasan vazduh prekrio delove tri države - Zdravlje ljudi ugroženo, vlasti izdale UPOZORENJE

Društvo

Pogledajte kako grad tuče po Hercegovini: Snažno nevreme sa gradom pogodilo Mostar, Neum i Međugorje (VIDEO)

Društvo

Vetar čupao drveće iz korena: Zapadnu Srbiju pogodilo ŽESTOKO NEVREME, oko 2.000 ljudi ostalo bez struje (FOTO)