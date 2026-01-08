AKTUELNO

Snažna oluja Goreti pogodila Francusku: Vetar do 170 kilometara na sat i masovni nestanci struje

Snažna oluja Goreti zahvatila je večeras Francusku, donoseći orkanske udare vetra na obale Lamanša i Atlantika gde je izdato crveno upozorenje, a više od 50.000 domaćinstava ostalo je bez električne energije, dok su udari vetra na vrhu Ajfelovog tornja iznosili i do 120 kilometara na čas.

Prefekt departmana Manš Mark Šapi najavio je za BFMTV zatvaranje svih škola u tom departmanu sutra ujutru zbog prolaska oluje Goreti.

Pristup parkovima, vrtovima i javnom pomorskom dobru biće zabranjen tokom trajanja upozorenja, saopštili su nadležni organi.

U više gradova zabeleženi su udari vetra jači od 100 kilometara na čas.

U mestu Gatvil u departmanu Manš izmeren je udar od 169,2 km/h, dok je u Kanu zabeleženo 102,6 km/h.

Francuski elektrodistributer Enedis saopštio je da je oko 50.000 domaćinstava ostalo bez električne energije, uglavnom u Bretanji (20.000), regionu Peji de la Loar (7.000) i Normandiji (5.000).

"Ukupno 1.600 tehničara i 650 zaposlenih kod partnera spremno je da interveniše u najpogođenijim oblastima", navedeno je u saopštenju kompanije.

Oluja je pogodila i Pariz, gde su na vrhu Ajfelovog tornja zabeleženi udari vetra od 120 km/h.

Najjači udari očekuju se između 22 časa i četiri sata ujutru, a prefektura je pozvala građane da ograniče kretanje.

