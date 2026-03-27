BRUTALNO PONIŽENJE AMERIKE: Iranski hakeri provalili u privatni mejl direktora FBI! Isplivale najstrože čuvane tajne Kaša Patela – Vašington u totalnom rasulu!

Izvor: Pink.rs

U digitalnom udaru koji je bukvalno spalio bezbednosni sistem Sjedinjenih Američkih Država, hakeri direktno povezani sa režimom u Teheranu uspeli su da upadnu u privatni mejl nalog prvog čoveka FBI, Kaša Patela!

Kako ekskluzivno prenosi ugledni CBS News, pozivajući se na visokopozicionirane izvore iz obaveštajne zajednice, iranski sajber operativci izveli su akciju koja se smatra najvećim obaveštajnim debaklom Vašingtona u poslednjih nekoliko decenija. Činjenica da je kompromitovan lični nalog čoveka koji upravlja najmoćnijom federalnom službom na svetu izazvala je pravu paniku u Beloj kući i Pentagonu.

ŠTA JE SVE PROCURELO U JAVNOST?

Iako američke službe očajnički pokušavaju da zataškaju razmere štete, izvori navode da su hakeri mesecima imali pristup Patelovoj privatnoj prepisci. Strahuje se da su u rukama neprijatelja završili strogo poverljivi kontakti, planovi operacija, pa čak i informacije o doušnicima na Bliskom istoku. Ovaj napad se tumači kao direktna digitalna osveta Irana za nedavne izraelske udare na njihova nuklearna postrojenja.

SISTEM JE PROBIJEN – KO JE SLEDEĆI?

Dok se Kaš Patel još uvek ne oglašava, bezbednosni eksperti upozoravaju da je ovo samo vrh ledenog brega. Ako su uspeli da „skinu“ glavu FBI-ja, postavlja se pitanje ko je sledeća meta u Vašingtonu. Sajber rat je ušao u novu, brutalnu fazu u kojoj niko, pa čak ni najčuvaniji ljudi Amerike, više nije bezbedan u digitalnom prostoru.

Autor: D.S.

POVEZANE VESTI

Svet

FBI upozorava: Iran bi mogao da napadne Kaliforniju!

Svet

TRAMP ODLUČIO KO ĆE BITI NOVI DIREKTOR FBI Iznenadna odluka koja će izazvati reakcije

Svet

GEJMERI PLANIRALI TERORISTIČKI NAPAD ZA NOĆ VEŠTICA? Advokat uhapšenog mladića osporava tvrdnje koje je izneo FBI

Svet

SAD: Senat izglasao Patela za direktora FBI (VIDEO)

Svet

JEDAN DETALJ SVIMA ZAPAO ZA OKO: Pogledajte NAJNOVIJI SNIMAK Nikolasa Madura nakon hapšenja: Specijalci ga vode, a evo šta on izgovara

Svet

SAD PRIZNALE DA SU IZAZVALE MASOVNE PROTESTE U IRANU: Videli smo iranski narod na ulicama...