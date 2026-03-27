U digitalnom udaru koji je bukvalno spalio bezbednosni sistem Sjedinjenih Američkih Država, hakeri direktno povezani sa režimom u Teheranu uspeli su da upadnu u privatni mejl nalog prvog čoveka FBI, Kaša Patela!

Iran-linked hackers have publicly claimed the breach ‌of FBI Director Kash Patel's personal inbox, publishing ‌photographs of the director and other documents to the internet.



On their website, ​the hacker group Handala Hack Team said Patel "will now find his name among the list… pic.twitter.com/xXUtFiPmw5 — Yahoo News (@YahooNews) 27. март 2026.

Kako ekskluzivno prenosi ugledni CBS News, pozivajući se na visokopozicionirane izvore iz obaveštajne zajednice, iranski sajber operativci izveli su akciju koja se smatra najvećim obaveštajnim debaklom Vašingtona u poslednjih nekoliko decenija. Činjenica da je kompromitovan lični nalog čoveka koji upravlja najmoćnijom federalnom službom na svetu izazvala je pravu paniku u Beloj kući i Pentagonu.

ŠTA JE SVE PROCURELO U JAVNOST?

Iako američke službe očajnički pokušavaju da zataškaju razmere štete, izvori navode da su hakeri mesecima imali pristup Patelovoj privatnoj prepisci. Strahuje se da su u rukama neprijatelja završili strogo poverljivi kontakti, planovi operacija, pa čak i informacije o doušnicima na Bliskom istoku. Ovaj napad se tumači kao direktna digitalna osveta Irana za nedavne izraelske udare na njihova nuklearna postrojenja.

SISTEM JE PROBIJEN – KO JE SLEDEĆI?

Dok se Kaš Patel još uvek ne oglašava, bezbednosni eksperti upozoravaju da je ovo samo vrh ledenog brega. Ako su uspeli da „skinu“ glavu FBI-ja, postavlja se pitanje ko je sledeća meta u Vašingtonu. Sajber rat je ušao u novu, brutalnu fazu u kojoj niko, pa čak ni najčuvaniji ljudi Amerike, više nije bezbedan u digitalnom prostoru.

Autor: D.S.