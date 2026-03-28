PAO ISTORIJSKI DOGOVOR UKRAJINE I KATARA: Zelenski isposlovao novi sporazum sa šeikom u Dohi

Izvor: Pink.rs/Index.hr

Katar i Ukrajina potpisali su sporazum o saradnji u oblasti odbrane koji će omogućiti razmenu stručnosti u suzbijanju pretnji od raketa i dronova.

Sporazum je postignut tokom sastanka katarskog emira šeika Tamima bin Hamada Al Tanija i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u Dohi.

To je najnoviji u nizu sporazuma i sastanaka koje je Zelenski održao tokom svoje kratke turneje po zemljama Persijskog zaliva ove nedelje.

Ranije su sporazumi postignuti i sa Saudijskom Arabijom i UAE.

Saradnja u odbrani od dronova

Prema saopštenju katarskog Ministarstva odbrane, dve strane su razgovarale o bezbednosnim dešavanjima u regionu i oblastima moguće saradnje.

Sporazum su potom potpisali načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, general-potpukovnik Andrij Hnatov, i načelnik štaba Oružanih snaga Katara, general-potpukovnik Džasim bin Mohamed Al-Manaj.

Sporazum uključuje saradnju u oblasti tehnologije, kao i investicije u odbranu.

Ukrajina nastoji da ponudi pomoć zemljama Zaliva koje su bile napadnute u poslednjih mesec dana u kontekstu rata sa Iranom, oslanjajući se na sopstveno iskustvo i razvoj u oblasti dronova.

Istovremeno, Kijev traži dodatnu podršku od saveznika sa velikim finansijskim kapacitetima, posebno u vreme kada je pažnja Sjedinjenih Država usmerena na druge krize.

Autor: Iva Besarabić

POVEZANE VESTI

Društvo

Ministar Vučević i ministar Biro potpisali Sporazum o saradnji u oblasti odbrane

Svet

UDARNO IZ KIJEVA! ZELENSKI PRISTAO: Pao dogovor sa Trampom, Ukrajina prihvatila sve uslove

Društvo

Potpisan sporazum o saradnji Ministarstva odbrane sa Istorijskim institutom!

Društvo

TOS I POŠTA SRBIJE POTPISALI VAŽAN SPORAZUM U SUSRET EKSPU 2027: Stiže 20 serija turističkih razglednica za promociju zemlje

Svet

'Ovo će biti najveći sistem protivvazdušne odbrane na svetu' Zelenski i Makron potpisali 'ISTORIJSKI SPORAZUM' o jačanju Ukrajine

Ostali sportovi

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE I ŠAHOVSKI SAVEZ SRBIJE POTPISALI SPORAZUM O SARADNJI I PROMOCIJI ŠAHA