MOL trlja ruke: Pronašli gigantske rezerve gasa u Pakistanu, evo koliko će barela dnevno izvlačiti

Udruženje na čelu sa Mol Pakistanom objavio je drugo značajno otkriće prirodnog gasa u Pakistanu u poslednjih 18 meseci, prenosi Daily News Hungary.

Nova bušotina, nazvana Bilitang-1, smeštena je u okrugu Kohat, u pakistanskoj provinciji Khyber Pakhtunkhwa. Bušenje je započeto u avgustu 2025. godine, a bušotina je dostigla dubinu veću od 4.000 metara.

Urađnea testiranja pokazala su proizvodnju od oko 26,5 miliona standardnih kubnih metara (MMSCFD) prirodnog gasa dnevno, što odgovara količini od približno 5.065 barela nafte dnevno. Molov udeo u ukupnoj proizvodnji iznosi 8,4 posto, čime se proizvodnja Mol grupe povećava za oko 400 barela ekvivalenta nafte dnevno.

Iz kompanije navode da je ovo otkriće po značaju uporedivo sa onim na bušotini Razgir-1, objavljenom u avgustu 2024. godine.

Prekretnica za poslovanje

- Naši stručnjaci uspešno su sproveli radove na ovoj tehnički zahtevnoj i dubokoj istraživačkoj bušotini. Ovo drugo veliko otkriće gasa u poslednjih 18 meseci potvrđuje da naša predanost i sposobnost prilagođavanja donose značajne rezultate čak i na zrelom području koje se istražuje već 27 godina - izjavio je Zsolt Ádám László, glavni izvršni direktor Mol Pakistana. Novu bušotinu opisao je kao još jednu veliku prekretnicu za Mol Pakistan, koja otvara nove mogućnosti u bloku TAL.

Mol Pakistan, potpuno vlasništvo Mol grupe, posluje u zemlji od 1999. godine i zapošljava oko 500 stručnjaka. Kompanija ima udela u tri istražna bloka, a kao operater deluje u blokovima TAL i Margalla.

Partneri u zajedničkom projektu su pakistanske državne naftne i gasne kompanije OGDCL, PPL, POL i GHPL. Mol Pakistan ima značajnu ulogu u energetskoj sigurnosti zemlje, a sa udelom od oko 6 posto u ukupnoj proizvodnji ugljikovodika predstavlja i ključni deo međunarodnog portfolija grupe. Svi proizvedeni ugljikovodici plasiraju se na lokalnom tržištu.

Autor: S.M.