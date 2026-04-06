Bebina kolica zdrobilo drvo, majka ostala na mestu mrtva: Detalji užasa na Uskrs, bore se za život devojke

Nemačka je i dalje u šoku nakon što je na Uskrs, usred snažnog vetra, drvo palo na ljude koji su tragali za uskršnjim jajima u šumi i ubilo desetomesečnu bebu, njenu mamu (21) i devojčicu (16) koja je bila sa njima.

Lekari se i dalje bore za život 18-godišnje devojke koja se takođe zadesila na mestu tragedije u trenutku kada je jak vetar iščupao i oborio stablo visoko 30 metara na okupljene.

Oko 50 ljudi je u nedelju okupilo se u šumi u Satrufolmu u Nemačkoj, kako bi tragali za uskršnjim jajima. Mlada majka gurala je bebu u kolicima, a pored nje su bile devojčica (16) i devojka (18), kada je snažan vetar počupao i oborio džinovsko stablo na njih.

Sve se odigralo na nekoliko desetina metara od uređene staze, na ulazu u gušći deo šume.

Drvo je bukvalno zdrobilo kolica u kojima je beba bila. Iako je desetomesečna devojčica davala znake života kada su spasioci stigli i hitno je helikopterom prebačena u bolnicu, proglašena je mrtvom po prijemu. Njena mama i 16-godišnja devojčica ostale su na mestu mrtve, a tinejdžerka se i dalje bori za život.

Na mestu tragedije snimljeni su potresni prizori. Svuda okolo su čokoladne uskršnje zeke i šarena jaja, ali i policijska traka koja obezbeđuje mesto nesreće.

Nadležne službe su obavile uviđaj.

Autor: D.Bošković