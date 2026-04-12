Pao istorijski rekord u Mađarskoj: Do 17 časova glasalo je čak 74,23 odsto birača

Danas su izbori u Mađarskoj i upravo je objavljeno da je pao rekord!

Naime, ovo su izbori sa najvećim odzivom u modernoj istoriji naših severnih suseda. Do 17 časova glasalo je čak 74,23% birača sa pravom glasa, čime je nadmašen prethodni rekord iz 2002. godine (kada je ukupna konačna izlaznost bila 73,51%).

Poređenja radi, interesovanje je bilo znatno manje u prethodnim ciklusima:

2026: 74,23% (do 17h)

2022: 62,92% (do 17h)

2018: 63,21% (do 17h)

Do ovog trenutka svoje pravo glasa iskoristilo je više od 5,5 miliona ljudi.

Izjave lidera nakon glasanja:

Viktor Orban: Nakon što je predao svoj listić, premijer je izjavio da bi Fides morao da pretrpi "težak poraz" da bi on podneo ostavku na mesto predsednika stranke, dodajući da je zemlja ujedinjena u otporu nadolazećim krizama.

Peter Mađar: Lider partije Tisa poslao je kratku poruku biračima: "Promenimo sistem zajedno, mirnim putem", naglašavajući da Mađari danas biraju između "istoka ili zapada, propagande ili poštenog javnog diskursa".

Autor: S.M.