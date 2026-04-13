Fico se oglasio nakon izbora u Mađarskoj: Čestitao Peteru Mađaru, spomenuo Orbana i naftovod Družba

Premijer Slovačke Robert Fico čestitao je novoizabranom premijeru Mađarske Peteru Mađaru pobedu na parlamentarnim izborima i zahvalio odlazećem mađarskom lideru Viktoru Orbanu na dosadašnjoj saradnji.

Fico je na "Fejsbuku" poručio da je Slovačka spremna za intenzivnu saradnju sa novom mađarskom vladom. On je naglasio da zajedničko delovanje u zaštiti energetskih interesa ostaje jedan od ključnih ciljeva saradnje dve zemlje.

"Zainteresovani smo za prijateljske odnose"

"Zainteresovani smo za prijateljske i obostrano korisne odnose sa Mađarskom i za iznadstandardni status nacionalnih manjina koje žive na teritorijama naših zemalja. Slovačka vlada želi da oživi format V4 i zajedničko delovanje sa Mađarskom u zaštiti naših energetskih interesa", naveo je Fico, misleći na Višegradsku grupu četiri države: Češke, Mađarske, Poljske i Slovačke.

Takođe je dodao da veruje da i dalje postoji eminentni interes Slovačke i Mađarske, ali i cele Centralne Evrope, za obnavljanje rada naftovoda Družba.

Zahvalio Orbanu na saradnji

Fico je na kraju zahvalio Orbanu na godinama odlične saradnje.

"U atmosferi međusobnog poštovanja, uložili smo ogromnu energiju u visokokvalitetne slovačko-mađarske odnose, koji nikada nisu bili na tako visokom nivou kao u ovom periodu. Njegova odlučnost i prodornost kada je reč o zaštiti suvereniteta i nacionalnih interesa bila je i uvek će za mene predstavljati veliki primer", istakao je Fico.

Pobeda Tise na izborima u Mađarskoj

Na osnovu 98,9 odsto obrađenih glasova na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, prema preliminarnim rezultatima Nacionalne izborne komisije (VTR), opoziciona stranka Tisa osvojila je 138 od 199 mandata u parlamentu, dok je stranka Fides premijera Viktora Orbana osvojila 55 mesta.

Prema tim rezultatima, Tisa je osvojila 93 poslanička mesta direktnim izborom kandidata, dok je 45 poslanika osvojeno preko izborne liste stranke.



Autor: Iva Besarabić