SOROŠ, HILARI KLINTON I USTAŠE ODUŠEVLJENI POBEDOM PETERA MAĐARA!

Pobedom Petra Mađara na izborima u Mađarskoj oduševljeno su pozdravili Hilari Klinton, sin Aleksandar Soroš, sin Džordža Soroša i ustaše.

- Mađarski narod je povratio svoju zemlju! Čvrsto odbacivanje duboko ukorenjene korupcije i stranog mešanja - napisao je Soroš.



Podsetimo, Džordž Soroš i njegova međunarodna mreža godinama su bili u oštrom sukobu sa vladom Viktora Orbana.

The people of Hungary have taken back their country! A resounding rejection of entrenched corruption and foreign interference. 🇭🇺 🇪🇺 — Alex Soros (@AlexanderSoros) 12. април 2026.

Takođe, Hilari Klinton oduševljeno likuje nad porazom Orbana i pobedom Mađara:



- Kraj autokratskog režima Viktora Orbana je pobeda ne samo za Mađarsku, već i za ljude koji cene demokratiju širom sveta. Čestitam Tisi, novom lideru Peteru Mađaru i svim Mađarima svuda - napisala je Hilari.

The end of Viktor Orbán’s autocratic regime is a victory not just for Hungary, but for people who value democracy around the world.



Congratulations to Tisza, to incoming leader Péter Magyar, and to Hungarians everywhere. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 12. април 2026.



U ovom nizu onih koji slave pobedu Mađara, naravno su i ustaše, koji su preko svojih medija iznosili niz neistina o Orbanu.

Takođe, hrvatski premijer Andrej Plenković čestitao je Peteru Mađaru i stranci Tisa ubedljivu pobedu na parlamentarnim izborima u Mađarskoj.

Upravo sam se telefonski čuo s @magyarpeterMP te njemu i TISZA-i čestitao na uvjerljivoj pobjedi na izborima u Mađarskoj. Uz jasan mandat mađarskih birača poželio sam mu brzo i uspješno formiranje nove vlade te puno uspjeha u radu.



Radujem se daljnjem jačanju suradnje Hrvatske i… pic.twitter.com/kRUP3IZHO0 — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) 12. април 2026.



„Upravo sam razgovarao telefonom sa Peterom Mađarom i čestitao njemu i Tisi na ubedljivoj pobedi na mađarskim izborima. Sa jasnim mandatom mađarskih birača, poželeo sam mu brzo i uspešno formiranje nove vlade i mnogo uspeha u radu.“

"Radujem se daljem jačanju saradnje između Hrvatske i Mađarske, kako na bilateralnom, tako i na evropskom nivou. Naš cilj je poboljšanje političkog dijaloga između Hrvatske i Mađarske, produbljivanje ekonomske i energetske saradnje i rešavanje otvorenih pitanja u dobrosusedskoj i partnerskoj atmosferi. Verujem da ćemo nastaviti kvalitetnu saradnju između HDž-a i Tise, kao sestrinskih stranaka u okviru Evropske narodne stranke.“