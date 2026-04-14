VERUJEMO DA JE OVO VAŽAN ISTORIJSKI KORAK: Završena prva runda pregovora Izraela i Libana

Delegacije Izraela i Libana održale su prvu rundu mirovnih razgovora u Vašingtonu, sa ciljem uspostavljanja okvira za budući sporazum.

Prva runda mirovnih razgovora između delegacija Izraela i Libana održana u Vašingtonu završena je nakon oko dva i po sata, prenosi libanska državna agencija NNA.

Libansku stranu predstavlja ambasadorka u Sjedinjenim Američkim Državama Nada Hamadeh Moavad, dok je Izrael zastupao ambasador te zemlje u SAD Jehiel Lajter. Ovo je prvi direktan sastanak predstavnika dve države posle više decenija, i to uprkos činjenici da nemaju uspostavljene diplomatske odnose.

Uoči susreta, američki državni sekretar Marko Rubio istakao je da je cilj razgovora definisanje okvira za potencijalni mirovni sporazum između Izraela i Libana.

- Nadamo se da ćemo danas uspostaviti osnovu za trajni i stabilni mir, koji bi omogućio građanima Izraela da žive bezbedno, a građanima Libana ne samo u miru, već i u prosperitetu - rekao je Rubio.

Istovremeno je upozorio da ne treba očekivati brze rezultate, naglasivši da je reč o dugoročnom procesu.

- Ovo je proces, a ne jednokratan događaj. Potrebno je vreme, ali verujemo da je ovo važan i istorijski korak - dodao je.

Ranije je libanski ministar kulture Gasan Salame ocenio da je sastanak u Vašingtonu tek preliminarni korak, sa ciljem da se zaustave izraelski napadi na Liban.

On je takođe naveo da Liban ne ulazi u pregovore sa jakom pregovaračkom pozicijom, ali da vlasti rade na ponovnom uspostavljanju državnog autoriteta.

Autor: D.Bošković