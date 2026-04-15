UŽIVO! Eksplozija odjeknula u Teheranu: Tramp nagoveštava da bi 'nešto moglo da se desi' u naredna dva dana

Američke snage započele blokadu Ormuskog moreuza Pomorcima i britanskoj službi za pomorsku trgovinu (United Kingdom Maritime Trade Operations) poslata upozorenja da će blokada važiti za sav pomorski saobraćaj, bez obzira na zastavu broda.

Predsednik SAD Donald Tramp poručio da će brodovi koji se približe američkoj blokadi iranskih luka biti "eliminisani".

NATO saveznici su saopštili da neće učestvovati u planu predsednika Trampa o blokadi moreuza.

06:29 "Papi treba reći da je Iran ubio 42.000 nevinih demonstranata"

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poručio je da bi neko trebalo da obavesti papu Lava XIV da je Iran, kako tvrdi, ubio najmanje 42.000 "nevinih, potpuno nenaoružanih demonstranata" u poslednja dva meseca.

U objavi na mreži Truth Social, Tramp je naveo i da je "apsolutno neprihvatljivo" da Iran ima nuklearnu bombu.

Papa Lav XIV jedan je od najglasnijih kritičara američke vojne akcije protiv Irana.

U nedavnoj propovedi upozorio je da je hrišćanska misija često bila "iskrivljena željom za dominacijom", što je, kako je naveo, suprotno učenju Isusa Hrista.

06:26 Pale cene nafte

Cene nafte su pale nakon znakova da bi Sjedinjene Američke Države i Iran mogli da nastave razgovore.

Nafta Brent je pala za više od 4,3 odsto, na nivo od oko 95 dolara po barelu, kao i američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate), koja je otišla naniže za nešto manje od sedam odsto, na nešto manje od 92 dolara po barelu, preneo je u utorak Trejding ekonomiks.

U međuvremenu, Međunarodna agencija za energetiku (IEA) upozorila je da bi sukob mogao da izbriše rast globalne potražnje za naftom ove godine, što je prvi godišnji pad od pandemije, uz napomenu da cene možda još ne odražavaju obim poremećaja.

Rat je oštetio energetsku infrastrukturu i ozbiljno ograničio saobraćaj kroz Ormuski moreuz, a izveštaj Organizacije zemalja proizvođača nafte OPEK plus pokazuje da je proizvodnja pala za 7,9 miliona barela dnevno u martu.

06:14 Više od 20 brodova prošlo kroz Ormuski moreuz uprkos blokadi?

Više od 20 trgovačkih brodova prošlo je kroz Ormuski moreuz u protekla 24 sata, uprkos tvrdnjama američke vojske da nijedan brod nije prošao kroz blokadu iranskih luka, piše Volstrit džurnal (WSJ) pozivajući se na američke zvaničnike.

Kako navodi njujorški list, komercijalni brodovi nastavili su tranzit kroz jedan od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca.

Ranije u utorak, Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) je saopštila da nijedan brod nije prošao kroz pomorsku blokadu koju su SAD uspostavile oko iranskih luka i obalnih područja. U saopštenju se, kako prenosi Rojters, navodi da tokom prvih 24 sata nijedan brod nije uspeo da prođe kroz blokadu, dok je šest trgovačkih brodova, po naređenju američkih snaga, promenilo kurs i vratilo se ka iranskoj luci u Omanskom zalivu.

SAD su u ponedeljak u 16 časova po srednjoevropskom vremenu uspostavile blokadu Ormuskog moreuza, koja se odnosi na sve brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja, uključujući luke u Arapskom i Omanskom zalivu. Američki predsednik Donald Tramp zapretio je da će bilo koji iranski brod, ukoliko se približi američkoj blokadi Ormuskog moreuza, biti uništen.

06:03 Satelitski snimci ostatka aviona SAD u Iranu

Novoobjavljeni satelitski snimci prikazuju izgorele ostatke američkog aviona na udaljenoj iranskoj pisti korišćenog u smelom spasavanju oficira za sisteme naoružanja čiji je F-15E Strike Eagle oboren u Iranu ranije ovog meseca.

High-resolution satellite imagerry from April 10 show two destroyed U.S. C-130 special operations aircraft and multiple helicopters at a dirt airstrip near Shahreza, Iran.



Multiple impact and damage points are visible along the airstrip.



Source: @SoarAtlas pic.twitter.com/D6THBmbDEG — Clash Report (@clashreport) 14. април 2026.

Na Erbasovoj slici snimljenoj 10. aprila, veliki crni tragovi koji odgovaraju izgorelim ostacima aviona mogu se videti na istočnom kraju piste duge 1200 metara (4000 stopa). Nekoliko automobila se takođe može videti blizu kraja piste.

Snimci iranskih državnih medija snimljeni ubrzo nakon operacije spasavanja i koje je CNN geolocirao na istoj lokaciji prikazuju tinjajući američki avion na pisti.

06:00 Tramp: Nešto bi se "moglo dogoditi“ u naredna 2 dana u Pakistanu

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da bi se "nešto moglo dogoditi" u naredna dva dana u Pakistanu dok SAD i Iran pokušavaju da se vrate za pregovarački sto.

- Trebalo bi da ostanete tamo, zaista, jer bi se nešto moglo dogoditi u naredna dva dana i mi smo skloniji da idemo tamo. Veća je verovatnoća, znate zašto? Zato što feldmaršal radi odličan posao - rekao je Tramp novinaru Njujork posta na zadatku u Islamabadu.

Tramp je mislio na pakistanskog feldmaršala generala Asima Munira, nazivajući ga "fantastičnim". Ženeva je takođe pomenuta kao još jedna potencijalna lokacija za mirovne pregovore, ali je Tramp izgleda umanjio tu mogućnost.

- Zašto bismo išli u neku zemlju koja nema nikakve veze sa tim? - rekao je Tramp.

Tramp je odbio da kaže ko bi iz Sjedinjenih Država učestvovao u potencijalnoj sledećoj rundi razgovora. Potpredsednik DŽ. D. Vens je predvodio američku stranu pregovora u Pakistanu tokom vikenda, koji su završeni bez sporazuma.

Predsednik je takođe rekao da nije oduševljen idejom da Iran obustavi obogaćivanje uranijuma na 20 godina, nešto što su, kako je CNN izvestio, predložili američki pregovarači.

- Govorio sam da ne mogu imati nuklearno oružje. Dakle, ne sviđa mi se 20 godina - rekao je Tramp za New York Post.

06:00 Vens: Tramp želi "veliki dogovor" sa Iranom

Obraćajući se na događaju Turning Point USA u Džordžiji, potpredsednik Džej Di Vens je govorio o više od 20 sati pregovora sa Iranom gde je predvodio američku delegaciju.

Vens je rekao da predsednik SAD Donald Tramp "ne želi da napravi, recimo, mali dogovor. On želi da napravi veliki dogovor".

"To je trgovina koju on nudi", rekao je Vens i dodao da Tramp govori Iranu: "Ako se obavežete da nemate nuklearno oružje, učinićemo da Iran napreduje".

"Učinićemo ga ekonomski prosperitetnim i pozvaćemo iranski narod u svetsku ekonomiju na način na koji nije bio u celom mom životu", rekao je potpredsednik.

06:00 Eksplozija odjeknula u Teheranu

Iranski mediji su izvestili o eksploziji u glavnom gradu Teheranu.

Mohamed Balideh, komandant Islamske revolucionarne garde (IRGC) za teheranski Distrikt 10, rekao je u video poruci da je "manja eksplozija" izazvana od strane "izdajničkih i nepatriotskih elemenata", ne precizirajući ko stoji iza nje.

Balideh je potom rekao da je situacija "pod kontrolom".

U posebnom izveštaju objavljenom nakon video poruke, novinska agencija Fars, povezana sa IRGC-om, saopštila je da su eksploziju izazvala "dva domaća eksplozivna paketa na bazi tečnog gasa".

Navodi se da su tri osobe zadobile "lake povrede od eksplozije, koja je razbila prozore na tri kuće i izazvala manju štetu na dva vozila".

06:00 Šta se dešavalo juče?

Donosimo vam ključne informacije prethodne večeri:

Uskoro nastavak pregovora SAD i Irana?

Predsednik Donald Tramp rekao je da bi SAD i Iran mogli nastaviti razgovore "tokom naredna dva dana", nakon što pregovarači u Pakistanu nisu uspeli da postignu dogovor tokom vikenda.Još se nije oglasila iranska strana - ali je generalni sekretar UN Antonio Gutereš rekao da je "vrlo verovatno" da će se razgovori "ponovo pokrenuti".

Američka pomorska blokada iranskih luka ostaje na snazi

SAD saopštile da nijedan brod nije prošao kroz njihovu blokadu u prvih 24 sata i da se šest trgovačkih brodova okrenulo nakon "uputstava američkih snaga".SAD su objavile da neće obnoviti privremeno ublažavanje sankcija na iransku naftu, koje ističu kasnije ove nedelje. Ova odluka je doneta kako bi se izvršio "maksimalan pritisak" na Iran, rekao je ministar finansija Skot Besent.

Završena prva runda pregovora Liban-Izrael

Izrael i Liban su se složili da pokrenu "direktne" pregovore, nakon što su završili ono što je američki Stejt department nazvao "istorijskim" sastankom dve strane u Vašingtonu.Izraelski ambasador u SAD rekao je da današnji razgovori pokazuju da su tri zemlje "na istoj strani jednačine", dok je libanski ambasador rekao da su bili "produktivni".

Autor: Marija Radić