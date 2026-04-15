UŽIVO! TRAMP SE OGLASIO: Rat sa Iranom vrlo blizu završetka! Američka vojska: Devet brodova pokušalo da probije BLOKADU, nijedan nije uspeo (VIDEO)

Američke snage započele blokadu Ormuskog moreuza Pomorcima i britanskoj službi za pomorsku trgovinu (United Kingdom Maritime Trade Operations) poslata upozorenja da će blokada važiti za sav pomorski saobraćaj, bez obzira na zastavu broda.

Predsednik SAD Donald Tramp poručio da će brodovi koji se približe američkoj blokadi iranskih luka biti "eliminisani".

NATO saveznici su saopštili da neće učestvovati u planu predsednika Trampa o blokadi moreuza.

Izrael očekuje produženje prekida vatre sa Iranom

Izrael očekuje da će trenutni sporazum o prekidu vatre sa Iranom biti produžen, rekao je izvor za Rojters. Istovremeno, Blumberg izveštava da SAD i Iran razmatraju produženje prekida vatre za još dve nedelje.

Trenutni dvonedeljni prekid vatre, koji je prvi objavio Donald Tramp na društvenim mrežama, ističe za nedelju dana, 22. aprila.

Tanker sa naftom krenuo da prođe kroz Ormuz?

Nejasno je šta se događa trenutno u Ormuskom moreuzu. Dok američka vojska tvrdi da ga i dalje blokira, AP javlja da se brod za prevoz sirove nafte pod zastavom Malte uputio ka zapadu kroz Ormuski moreuz.

Ovo je prvi brod da prevoz sirove nafte koji je krenuo ka Ormuzu otkako su Sjedinjene Države blokirale iranske luke, prema podacima globalne kompanije za praćenje brodarstva.

U.S. naval vessels are on patrol in the Gulf of Oman as CENTCOM continues to execute a U.S. blockade on ships entering and departing Iranian ports. U.S. forces are present, vigilant, and ready to ensure compliance. pic.twitter.com/dnHR2oz0ZN — U.S. Central Command (@CENTCOM) 15. април 2026.

SAD nisu formalno pristale na produženje primirja: Visoki američki zvaničnik

SAD nisu formalno pristale na produženje primirja sa Iranom, tvrdi neimenovani visoki zvaničnik kojeg citira novinska agencija Rojters.

"Angažman između SAD i Irana se nastavlja kako bi se postigao dogovor", izjavio je ovaj zvaničnik.

Pakistanski premijer Šarif insistira na ponovnom pokretanju pregovora između dve strane, dok je Tramp izjavio da bi razgovori mogli da se nastave u Pakistanu u naredna dva dana.

Tramp: Si Đinping će me zagrliti od sreće kada mu dođem u posetu!

Predsednik SAD Donald Tramp saopštio je danas da je "Kina veoma srećna što on trajno otvara Ormuski moreuz".

Ova Trampova izjava dosla je nakon sto je portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine jutros poručio da su "medijski izveštaji koji optužuju Kinu da pruža vojnu podršku Iranu potpuno izmišljeni".

Erdogan: Turska radi na produženju primirja između SAD i Irana i smanjenju tenzija

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan izjavio je danas da Ankara radi na produženju primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, smanjenju tenzija i obezbeđivanju nastavka pregovora i dodao da Turska ostaje optimistična u pogledu pregovora uprkos zastojima.

Obraćajući se poslanicima u parlamentu, Erdogan je rekao da izraelski napadi u Libanu štete izgledima za mir, dodajući da priliku koju je stvorilo primirje treba iskoristiti, prenosi Rojters.

"Izjave strana pokazuju da pregovori nisu propali, ali su zapeli oko nuklearnog pitanja", rekao je Erdogan i dodao da tenzije ponovo rastu i oko Ormuskog moreuza.

12:26 Mornarica SAD: Dron Triton pao u Persijskom zalivu

Mornarica Sjedinjenih Američkih Država potvrdila je da se izviđačka bespilotna letelica MQ-4C Triton srušila u regionu Persijskog zaliva, navodeći da je reč o "nesreći", dok su pojedini izvori ranije tvrdili da je letelicu oborila iranska protivvazdušna odbrana.

Dron je nestao sa sistema za praćenje letova tokom misije iznad Persijskog zaliva, što je izazvalo spekulacije da ga je oborila iranska protivvazdušna odbrana, preneo je portal "Press TV".

MQ-4C Triton spada među najređe i najskuplje bespilotne letelice u upotrebi u američkoj mornarici, a procenjuje se da njegova vrednost iznosi između 235 i 250 miliona dolara.

Zbog visoke cene u upotrebi je oko 20 primeraka.

12:24 Mediji: Iranski supertanker prošao kroz Ormuski moreuz uprkos američkoj blokadi

Iranski supertanker za prevoz sirove nafte stigao je u iranske vode nakon prolaska kroz Ormuski moreuz uprkos američkim pretnjama o pomorskoj blokadi, preneli su iranski mediji, dok iz Vašingtona zasad nema zvaničnog komentara.

Iranska novinska agencija Fars prenela je da je veliki tanker, koji navodno može da preveze oko dva miliona barela sirove nafte, uplovio u iranske vode nakon što je prošao kroz međunarodne vode i Ormuski moreuz.

Prema istom izvoru, brod je plovio sa uključenim sistemom za praćenje i "bez ikakvog prikrivanja", prenela je Anadolija.

11:55 Iran više od 1.100 sati bez interneta

Gašenje interneta u Iranu ušlo je u 47. dan, čime je više od 1.100 sati međunarodna mrežna povezanost za većinu građana praktično nedostupna, prenosi nadzorna organizacija za sajber bezbednost NetBlocks."Iransko gašenje interneta ušlo je u 47. dan, nakon 1.104 sata bez međunarodne povezanosti za širu javnost. Ova mera i dalje ozbiljno ograničava mogućnost Iranaca da provere bezbednost prijatelja i članova porodice u inostranstvu", navodi se u objavi.

11:41 Izraelska vojska pozvala stanovnike južnog Libana na evakuaciju

Odbrambene snage Izraela (IDF) uputile su hitno upozorenje stanovnicima južnog Libana koji se nalaze južno od reke Zahrani da se evakuišu.

"Terorističke aktivnosti Hezbolaha primoravaju Izraelske odbrambene snage da snažno deluju protiv njih u tom području i nemaju nameru da vam naude. Vazdušni napadi su u toku dok Izraelske odbrambene snage deluju sa značajnom silom u tom području", rekao je portparol izraelske vojske pukovnik Avičaj Adrei na društvenoj mreži Iks, prenosi Tajms of Izrael.

Kako je naveo, svako ko se nalazi u blizini pripadnika Hezbolaha, njihovih objekata ili njihovih borbenih vozila ugrožava svoj život.

11:11 Iran odbacio predlog UAE o "bezbednom pomorskom koridoru" u Ormuskom moreuzu

Iran je na sastanku Pravnog komiteta Međunarodne pomorske organizacije odbacio inicijativu Ujedinjenih Arapskih Emirata o uspostavljanju bezbednog pomorskog koridora kroz Ormuski moreuz, ocenjujući je kao pravno neosnovanu i politički motivisanu.

Iran je na 113. sastanku Pravnog komiteta Međunarodne pomorske organizacije (IMO) u Londonu odbacio predlog UAE o uspostavljanju "bezbednog pomorskog koridora" kroz Ormuski moreuz, preneo je portal "Press TV".

10:39 CENTCOM: SAD uspostavile pomorsku blokadu Irana i "pomorsku superiornost"

Američke snage u potpunosti su zaustavile pomorsku trgovinu koja ulazi i izlazi iz Irana, saopštila je američka vojska, navodeći da je na Bliskom istoku postignuta "pomorska superiornost", objavila je američka Centralna komanda (CENTCOM).

CENTCOM je na mreži X naveo da je blokada iranskih luka "u potpunosti sprovedena" u roku od 36 sati od njenog pokretanja.

Šef CENTCOM-a Bred Kuper rekao je da su američke snage ostvarile kontrolu na moru u regionu.

10:38 Raketni napadi iz Libana, povređen muškarac na severu Izraela

Jedna osoba lakše je povređena u severnom Izraelu nakon što je raketna paljba iz Libana pogodila područje u blizini grada Tamra, saopštili su medicinski zvaničnici.

Medicinska služba Magen David Adom saopštila je da je 61-godišnji muškarac povređen šrapnelom u blizini grada Tamra na severu Izraela nakon raketnog napada, preneo je portal "Tajms of Izrael".

Prema navodima izraelske vojske, Hezbolah je jutros ispalio još pet raketa na područje Galileje.

09:32 Kina odbacuјe tvrdnje o pružanju voјne podrške Iranu

Lin Đian, portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova, odbacio јe "mediјske izveštaјe" o tome da Peking pruža voјnu podršku Iranu.

Rekao јe da su "čisto izmišljene" u obјavi na internetu.

Đian јe dodao da ako SAD uvedu "povećanje carina Kini" na osnovu optužbi, onda će Peking "odgovoriti kontramerama".

09:10 Konvoj od 500 vozila iz Turske krenuo ka iranskoj granici u znak podrške Iranu

Stotine turskih državljana, u konvoju od više od 500 vozila, krenule je ka graničnom prelazu Gurbulak sa Iranom kao izraz solidarnosti sa iranskim narodom, prenela je iranska agencija IRNA.

Povorka je krenula iz grada Igdir prema granici Bazargan, a učesnici su nosili zastave i uzvikivali slogane podrške prijateljskim odnosima između Turske i Irana, preneo je portal "Press TV".

Prema navodima, 72 turska državljanina prešla su granicu i ušla u Iran, gde su ih ispratili ostali učesnici konvoja.

08:18 Mlada žena osuđena na srmt zbog učestvovanja u protestima u Iranu

Iranske vlasti osudile su ženu na smrt zbog navodnog učešća u antivladinim protestima, što bi mogao biti prvi takav slučaј, saopštile su međunarodne organizaciјe za ljudska prava.

Bita Hemati јe u utorak osuđena na smrt zaјedno sa svoјim suprugom Mohamadreza Madžidi-Asl. Istom presudom obuhvaćeni su i Behruz Zamaninedžad i Kuroš Zamaninedžad, koјi su živeli u istoј zgradi u Teheranu.

8:08 Cena nafte stabilna u očekivanju novih mirovnih pregovora

Cene nafte su jutros bile stabilne na azijskim berzama, koje su prve otvorene, jer rastu nade u nove mirovne pregovore između SAD i Irana.

Barel sirove nafte tipa Brent, čija je cena referentna za ceo svet, košta za svega 0,3 odsto više u odnosu na juče, nešto malo iznad 95 dolara.

Cene energenata su pale u utorak nakon što je američki predsednik Donald Tramp kazao da je Iran kontaktirao Belu kuću u nadi da će postići dogovor.

7:43 Voditeljka Foksa: Tramp mi je rekao da je rat završen

Američki predsednik Donald Tramp kazao je za Foks biznis da je rat s Iranom "blizu kraja".

U najavi intervjua koja je pre njegvog emitovanja objavljena na sajtu Foks njuza, voditeljka Marija Barttiromo je direktno upitala Trampa da li je rat završen.

- Mislim da je blizu kraja, da. Smatram da je veoma blizu kraja - odgovorio je Tramp.

Međutim, Volstrit džurnal prenosi da je Bartiromo u video snimku koji je objavila na društvenoj mreži X nakon što je napustila Belu kuću po okončanju intervjua kazala da joj je Tramp rekao da je "rat završen".

- Rekla sam mu: "Gospodine predsedniče, stalno pričate o ratu u prošlom vremenu". Rekla sam: "Je li završen?" On je rekao: "Završen je" - navela je voditeljka.

07:33 S.Arabija obećala Pakistanu dodatnih tri milijarde dolara finansijske podrške

Pakistanski ministar finansija Muhamed Aurangzeb izjavio je danas da će Saudijska Arabija pomoći Pakistanu da "premosti višemilijardni finansijski jaz" povezan sa predstojećom otplatom duga Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

On je novinarima u Vašingtonu rekao da je Rijad obećao dodatnih tri milijarde dolara finansijske podrške Pakistanu, kao i produženje aranžmana o prenosu depozita vrednih pet milijardi dolara na duži period, preneo je Rojters.

06:57 Tramp: NATO nije bio tu za SAD i neće biti ni u budućnosti

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da NATO nije bio tu za SAD i da će tako biti i u budućnosti.

"NATO nije bio tu za nas, i neće biti tu za nas ni u budućnosti", naveo je Tramp na mreži Truth Social.

Tramp je i pre nekoliko dana kritikovao NATO, i to nakon sastanka sa generalnim sekretarom Alijanse Markom Ruteom, navodeći da NATO "nije bio tu" kada je bio potreban Sjedinjenim Američkim Državama, povodom rata u Iranu.

06:29 "Papi treba reći da je Iran ubio 42.000 nevinih demonstranata"

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poručio je da bi neko trebalo da obavesti papu Lava XIV da je Iran, kako tvrdi, ubio najmanje 42.000 "nevinih, potpuno nenaoružanih demonstranata" u poslednja dva meseca.

U objavi na mreži Truth Social, Tramp je naveo i da je "apsolutno neprihvatljivo" da Iran ima nuklearnu bombu.

Papa Lav XIV jedan je od najglasnijih kritičara američke vojne akcije protiv Irana.

U nedavnoj propovedi upozorio je da je hrišćanska misija često bila "iskrivljena željom za dominacijom", što je, kako je naveo, suprotno učenju Isusa Hrista.

06:26 Pale cene nafte

Cene nafte su pale nakon znakova da bi Sjedinjene Američke Države i Iran mogli da nastave razgovore.

Nafta Brent je pala za više od 4,3 odsto, na nivo od oko 95 dolara po barelu, kao i američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate), koja je otišla naniže za nešto manje od sedam odsto, na nešto manje od 92 dolara po barelu, preneo je u utorak Trejding ekonomiks.

U međuvremenu, Međunarodna agencija za energetiku (IEA) upozorila je da bi sukob mogao da izbriše rast globalne potražnje za naftom ove godine, što je prvi godišnji pad od pandemije, uz napomenu da cene možda još ne odražavaju obim poremećaja.

Rat je oštetio energetsku infrastrukturu i ozbiljno ograničio saobraćaj kroz Ormuski moreuz, a izveštaj Organizacije zemalja proizvođača nafte OPEK plus pokazuje da je proizvodnja pala za 7,9 miliona barela dnevno u martu.

06:14 Više od 20 brodova prošlo kroz Ormuski moreuz uprkos blokadi?

Više od 20 trgovačkih brodova prošlo je kroz Ormuski moreuz u protekla 24 sata, uprkos tvrdnjama američke vojske da nijedan brod nije prošao kroz blokadu iranskih luka, piše Volstrit džurnal (WSJ) pozivajući se na američke zvaničnike.

Kako navodi njujorški list, komercijalni brodovi nastavili su tranzit kroz jedan od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca.

Ranije u utorak, Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) je saopštila da nijedan brod nije prošao kroz pomorsku blokadu koju su SAD uspostavile oko iranskih luka i obalnih područja. U saopštenju se, kako prenosi Rojters, navodi da tokom prvih 24 sata nijedan brod nije uspeo da prođe kroz blokadu, dok je šest trgovačkih brodova, po naređenju američkih snaga, promenilo kurs i vratilo se ka iranskoj luci u Omanskom zalivu.

SAD su u ponedeljak u 16 časova po srednjoevropskom vremenu uspostavile blokadu Ormuskog moreuza, koja se odnosi na sve brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja, uključujući luke u Arapskom i Omanskom zalivu. Američki predsednik Donald Tramp zapretio je da će bilo koji iranski brod, ukoliko se približi američkoj blokadi Ormuskog moreuza, biti uništen.

06:03 Satelitski snimci ostatka aviona SAD u Iranu

Novoobjavljeni satelitski snimci prikazuju izgorele ostatke američkog aviona na udaljenoj iranskoj pisti korišćenog u smelom spasavanju oficira za sisteme naoružanja čiji je F-15E Strike Eagle oboren u Iranu ranije ovog meseca.

High-resolution satellite imagerry from April 10 show two destroyed U.S. C-130 special operations aircraft and multiple helicopters at a dirt airstrip near Shahreza, Iran.



Multiple impact and damage points are visible along the airstrip.



Source: @SoarAtlas pic.twitter.com/D6THBmbDEG — Clash Report (@clashreport) 14. април 2026.

Na Erbasovoj slici snimljenoj 10. aprila, veliki crni tragovi koji odgovaraju izgorelim ostacima aviona mogu se videti na istočnom kraju piste duge 1200 metara (4000 stopa). Nekoliko automobila se takođe može videti blizu kraja piste.

Snimci iranskih državnih medija snimljeni ubrzo nakon operacije spasavanja i koje je CNN geolocirao na istoj lokaciji prikazuju tinjajući američki avion na pisti.

06:00 Tramp: Nešto bi se "moglo dogoditi“ u naredna 2 dana u Pakistanu

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da bi se "nešto moglo dogoditi" u naredna dva dana u Pakistanu dok SAD i Iran pokušavaju da se vrate za pregovarački sto.

- Trebalo bi da ostanete tamo, zaista, jer bi se nešto moglo dogoditi u naredna dva dana i mi smo skloniji da idemo tamo. Veća je verovatnoća, znate zašto? Zato što feldmaršal radi odličan posao - rekao je Tramp novinaru Njujork posta na zadatku u Islamabadu.

Tramp je mislio na pakistanskog feldmaršala generala Asima Munira, nazivajući ga "fantastičnim". Ženeva je takođe pomenuta kao još jedna potencijalna lokacija za mirovne pregovore, ali je Tramp izgleda umanjio tu mogućnost.

- Zašto bismo išli u neku zemlju koja nema nikakve veze sa tim? - rekao je Tramp.

Tramp je odbio da kaže ko bi iz Sjedinjenih Država učestvovao u potencijalnoj sledećoj rundi razgovora. Potpredsednik DŽ. D. Vens je predvodio američku stranu pregovora u Pakistanu tokom vikenda, koji su završeni bez sporazuma.

Predsednik je takođe rekao da nije oduševljen idejom da Iran obustavi obogaćivanje uranijuma na 20 godina, nešto što su, kako je CNN izvestio, predložili američki pregovarači.

- Govorio sam da ne mogu imati nuklearno oružje. Dakle, ne sviđa mi se 20 godina - rekao je Tramp za New York Post.

06:00 Vens: Tramp želi "veliki dogovor" sa Iranom

Obraćajući se na događaju Turning Point USA u Džordžiji, potpredsednik Džej Di Vens je govorio o više od 20 sati pregovora sa Iranom gde je predvodio američku delegaciju.

Vens je rekao da predsednik SAD Donald Tramp "ne želi da napravi, recimo, mali dogovor. On želi da napravi veliki dogovor".

"To je trgovina koju on nudi", rekao je Vens i dodao da Tramp govori Iranu: "Ako se obavežete da nemate nuklearno oružje, učinićemo da Iran napreduje".

"Učinićemo ga ekonomski prosperitetnim i pozvaćemo iranski narod u svetsku ekonomiju na način na koji nije bio u celom mom životu", rekao je potpredsednik.

06:00 Eksplozija odjeknula u Teheranu

Iranski mediji su izvestili o eksploziji u glavnom gradu Teheranu.

Mohamed Balideh, komandant Islamske revolucionarne garde (IRGC) za teheranski Distrikt 10, rekao je u video poruci da je "manja eksplozija" izazvana od strane "izdajničkih i nepatriotskih elemenata", ne precizirajući ko stoji iza nje.

Balideh je potom rekao da je situacija "pod kontrolom".

U posebnom izveštaju objavljenom nakon video poruke, novinska agencija Fars, povezana sa IRGC-om, saopštila je da su eksploziju izazvala "dva domaća eksplozivna paketa na bazi tečnog gasa".

Navodi se da su tri osobe zadobile "lake povrede od eksplozije, koja je razbila prozore na tri kuće i izazvala manju štetu na dva vozila".

06:00 Šta se dešavalo juče?

Donosimo vam ključne informacije prethodne večeri:

Uskoro nastavak pregovora SAD i Irana?

Predsednik Donald Tramp rekao je da bi SAD i Iran mogli nastaviti razgovore "tokom naredna dva dana", nakon što pregovarači u Pakistanu nisu uspeli da postignu dogovor tokom vikenda.Još se nije oglasila iranska strana - ali je generalni sekretar UN Antonio Gutereš rekao da je "vrlo verovatno" da će se razgovori "ponovo pokrenuti".

Američka pomorska blokada iranskih luka ostaje na snazi

SAD saopštile da nijedan brod nije prošao kroz njihovu blokadu u prvih 24 sata i da se šest trgovačkih brodova okrenulo nakon "uputstava američkih snaga".SAD su objavile da neće obnoviti privremeno ublažavanje sankcija na iransku naftu, koje ističu kasnije ove nedelje. Ova odluka je doneta kako bi se izvršio "maksimalan pritisak" na Iran, rekao je ministar finansija Skot Besent.

Završena prva runda pregovora Liban-Izrael

Izrael i Liban su se složili da pokrenu "direktne" pregovore, nakon što su završili ono što je američki Stejt department nazvao "istorijskim" sastankom dve strane u Vašingtonu.Izraelski ambasador u SAD rekao je da današnji razgovori pokazuju da su tri zemlje "na istoj strani jednačine", dok je libanski ambasador rekao da su bili "produktivni".

Autor: Marija Radić