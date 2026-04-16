UŽIVO! Tramp šalje još 10.000 vojnika na Bliski istok, Iran ponovo preti, upozorenje na humanitarnu krizu

Tenzije nastavljene oko Ormuškog moreuza. Pomorcima i britanskoj službi za pomorsku trgovinu (United Kingdom Maritime Trade Operations) poslata upozorenja da će blokada važiti za sav pomorski saobraćaj, bez obzira na zastavu broda.

Predsednik SAD Donald Tramp poručio da će brodovi koji se približe američkoj blokadi iranskih luka biti "eliminisani".

NATO saveznici su saopštili da neće učestvovati u planu predsednika Trampa o blokadi moreuza. Najmanje dva broda hitno promenila pravac nakon što su prišla Ormuzu.

13:03 Tramp šalje još 10.000 vojnika na Bliski istok: Da li se sprema kopnena invazija uprkos prekidu vatre?

Sjedinjene Američke Države ovog meseca šalju dodatne trupe na Bliski istok, prema pisanju lista The Washington Post.

Sjedinjene Države šalju više od 10.000 dodatnih vojnika na Bliski istok pre kraja aprila, dok Vašington pokušava da poveća pritisak na Iran, rekli su američki zvaničnici, prenosi Al Džazira.

List je, pozivajući se na sadašnje i bivše američke zvaničnike koji su govorili pod uslovom anonimnosti, u utorak izvestio da SAD šalju oko 6.000 vojnika na nosaču aviona USS Džordž HV Buš i brodovima koji ga prate u region.

Očekuje se da će približno 4.200 drugih vojnika iz amfibijske borbene grupe "Boxer" i njene ukrcane jedinice marinaca, 11. ekspedicionog marinskog sastava, stići pred kraj meseca, navodi se u izveštaju.

12:53 Turska poziva SAD i Iran na "konstruktivne" pregovore o okončanju rata

Turska je uputila poziv Sjedinjenim Američkim Državama i Iranu da nastave mirovne razgovore na "konstruktivan" način i sa ciljem okončanja sukoba, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.

Turska, koja je članica NATO i graniči se sa Iranom, navela je da ostaje uključena u diplomatske napore zajedno sa SAD, Iranom i posredničkim akterima, uključujući Pakistan, u pokušaju da se postigne trajno primirje, preneo je Rojters.

Turske vlasti su poručile da će nastaviti da podržavaju pretvaranje postojećeg prekida vatre u dugoročni mirovni sporazum i upozorile da bi dalja eskalacija mogla da oteža postizanje rešenja.

11:47 Jutjub i Instagram uklonili proiranski kanal sa AI video-snimcima

Platforme Jutjub i Instagram uklonili su naloge medijske grupe "Explosive Media", koja je objavljivala animirane video-snimke generisane veštačkom inteligencijom (AI) sa likovima nalik Lego figuricama, u kojima se ismeva američki predsednik Donald Tramp.

Jutjub je saopštio da je kanal uklonjen 27. marta zbog kršenja pravila platforme koja se odnose na "spam" obmanjujuće prakse i prevare, preneo je portal "BFM".

Prema navodima platforme, kanal je emitovao sadržaj koji je deo propagandne kampanje Islamske Republike Iran (IRGC) od početka američko-izraelske ofanzive protiv te zemlje 28. februara.

11:13 Iran i SAD smanjuju razlike uz posredovanje Pakistana, ali sporovi ostaju

Iran i Sjedinjene Američke Države postigli su određeni napredak u pregovorima uz posredovanje Pakistana, ali i dalje postoje velike razlike, posebno u vezi sa nuklearnim programom Teherana, izjavio je visoki iranski zvaničnik.

Zvaničnik je naveo da je poseta komandanta pakistanske vojske, feldmaršala Asima Munira, Teheranu pomogla u smanjenju nesuglasica u pojedinim oblastima, ali da ključna pitanja ostaju nerazrešena, preneo je Rojters.

"Putovanje komandanta pakistanske vojske u Teheran bilo je efikasno u smanjenju razlika u nekim oblastima, ali fundamentalna neslaganja i dalje postoje u nuklearnoj oblasti", rekao je zvaničnik, dodajući da postoji veća nada za produženje dvonedeljnog primirja i održavanje druge runde pregovora.

Među najspornijim pitanjima su sudbina iranskog visoko obogaćenog uranijuma i trajanje eventualnih ograničenja iranskog nuklearnog programa.

11:12 Tramp ima potpuno novu strategiju za Iran: Otkrio je na večeri sa holandskim kraljevskim parom

Visoki vojni savetnik iranskog vrhovnog verskog vođe Modžtabe Hamneija upozorio je da će Iran potopiti američke brodove u Ormuskom moreuzu ako SAD krenu u "potpunu kontrolu" strateškog plovnog puta.

Mohsen Rezaei izjavio je, u saopštenju koje je prenela iranska državna televizija, da SAD nema ulogu u kontroli moreuza.

"Gospodin Tramp želi da bude policajac Ormuskog moreuza. Je li to zaista vaš posao? Je li to posao moćne vojske poput SAD?", upitao je Rezaei, misleći na američkog predsednika Donalda Trampa.

President Donald Trump reportedly told the King and Queen of Dutch that he wants to quickly end the war with Iran.

"Ti vaši brodovi biće potopljeni već našim prvim raketama, koje predstavljaju veliku opasnost za američku vojsku. Definitivno mogu biti izloženi našim raketama i mi ih možemo uništiti", dodao je on.

10:53 Južna Koreja razmatra pridruživanje pregovorima o pomorskoj misiji za Ormuz

Južna Koreja razmatra da se pridruži pregovorima koje vode Velika Britanija i Francuska o slobodi plovidbe u Ormuskom moreuzu, saopšteno je danas iz Predsedništva te zemlje (Plava kuća).

Predsednik Južne Koreje Li Dže Mjung "pozitivno razmatra mogućnost da prisustvuje sastanku", rekao je visoki zvaničnik novinarima, prenosi Jonhap.

"Pošto sloboda i bezbednost plovidbe kroz Ormuski moreuz služe interesima svih strana i od vitalnog su značaja za naše nacionalne interese, anstavljamo napore da radimo u solidarnosti sa zemljama koje dele slične stavove", izjavio je zvaničnik.

10:52 Rampa na Ormuzu: Ima li Teheran pravo da naplaćuje takse za prolaz kroz moreuz?

Teheran već nedeljama nastoji da pooštri kontrolu nad Ormuskim moreuzom preteći naplatom taksi brodovima kako bi im osigurao bezbedan prolaz, u saradnji sa iranskom Islamskom revolucionarnom gardom. Ipak, koje pravo koje reguliše naplatu taksi i koje su akcije koje bi zemlje protivnice ovih nameta mogle da preduzmuž?

Ormuski moreuz je plovni put koji povezuje Persijski zaliv sa Omanskim zalivom i nalazi se unutar teritorijalnih voda Irana i Omana. To je verovatno najvažnija svetska ruta za transport energenata. Kroz njega prolazi oko 20 odsto svetske nafte.

10:16 Iran ponovo preti: "Potopićemo američke brodove ako SAD preuzmu kontrolu nad Ormuskim moreuzom"

Visoki vojni savetnik iranskog vrhovnog verskog vođe Modžtabe Hamneija upozorio je da će Iran potopiti američke brodove u Ormuskom moreuzu ako SAD krenu u "potpunu kontrolu" strateškog plovnog puta.

🇮🇷🇺🇸 ¡El régimen iraní vuelve a amenazar a Trump!



Mientras el mundo intenta estabilizar una ruta vital para el petróleo global, el asesor militar del líder supremo de Irán, Mohsen Rezaei, lanza una amenaza directa y arrogante:



— Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) 16. април 2026.

09:43 Pezeškijan: "Nijedna sila ne može da prisili iranski narod na pokornost"

Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je da nijedna sila na svetu ne može da prisili iranski narod na pokornost.

"Iran ne želi rat i nestabilnost, već je uvek isticao važnost dijaloga i konstruktivne interakcije sa svim zemljama sveta. Međutim, svaki pokušaj nametanja bilo kakve volje zemlji ili njene prisile na predaju osuđen je na propast i iranska nacija nikada neće popustiti pred takvim pristupom", naglasio je iranski predsednik tokom posete raznim odeljenjima Službe za vanredne situacije Teherana, prenosi TV Press.

On je ukazao na, kako je naveo, "trenutne dvostruke standarde u međunarodnoj politici", naglašavajući da je svaka vojna ofanziva protiv suverenih zemalja potpuno kršenje svih prihvaćenih međunarodnih principa.

"Šta je opravdalo vojnu agresiju na našu zemlju? Kakvo opravdanje postoji u okviru međunarodnog prava i humanitarnih principa za ciljanje civila, elite, dece i uništavanje vitalnih centara kao što su škole i bolnice?", upitao je Pezeškijan.

08:53 Jučerašnji dan završen stagnacijom cena nafte: Trgovci danas osluškuju signale iz Teherana i Vašingtona

Cene nafte juče su uglavnom stagnirale jer se očekuje dalja volatilnost na tržištima zbog rata u Iranu.

Trgovci nastavljaju da procenjuju aktuelna dešavanja na Bliskom istoku i signale da bi sukob uskoro mogao da se smiri, što bi omogućilo saobraćaj kroz Ormuski moreuz, preneo je Trejding ekonomiks.

08:51 Bezbednosni kabinet Izraela razmatra jednonedeljno primirje sa Libanom

Bezbednosni kabinet Izraela razmatra jednonedeljno primirje u Libanu zbog pritiska SAD.

"Naša procena je da u roku od nekoliko dana nećemo imati drugog izbora nego da potpuno prekinemo vatru u Libanu", rekao je visoki izraelski politički izvor za Kanal 12 nakon sastanka kabineta koji se završio kasno sinoć, prenosi Tajms of Izrael.

Kako je preneo Kanal 12 SAD vrše pritisak na Izrael da pristane na privremeno primirje u trajanju od jedne nedelje što bi, navodi se, pomoglo pregovorima između Izraela i Libana koje podržavaju SAD, kao i naporima Vašingtona da postigne sporazum s Iranom o okončanju rata u toj zemlji.

Izvori iz Hezbolaha i libanske vlade rekli su za Rojters da su u toku napori za postizanje primirja.

Sastanak bezbednosnog kabineta, kojim je predsedavao izraelski premijer Benjamin Netanjahu završen je bez odluke

08:26 Liban: Nismo upoznati sa Trampovim tvrdnjama o pregovorima sa Izraelom

Liban nije upoznat ni sa kakvim predstojećim kontaktom sa Izraelom, rekao je neimenovani zvaničnik iz predsedničkog kabineta te zemlje za BBC.

On je to rekao nakon objave američkog predsednika Donalda Trampa na mreži Truth social da će danas doći do razgovora lidera Libana i Izraela.

"Pokušavam da dobijem malo prostora za disanje između Izraela i Libana. Prošlo je mnogo vremena otkako su dva lidera razgovarala, oko 34 godine. To će se dogoditi danas", napisao je Tramp.

08:03 Otkriveno kako je Iran tako precizno gađao američke baze u Zalivu: Ne, Rusija nema nikakve veze s tim

Iran se oslonio na satelit kineske proizvodnje, koji je prošle godine kupio u tajnosti, kako bi pomogao u praćenju američkih vojnih pozicija širom Bliskog istoka tokom nedavnog sukoba, izvestio je "Financial Times", otkrivajući šta se krije iza šreciznih napada na američke baze u Zalivu.

Satelit, poznat kao "TEE-01B", razvila je i lansirala kineska kompanija "Earth Eye Company", pre nego što ga je preuzela Vazdušno-kosmička snaga Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC).

07:34 Republikanci u Senatu podržali Trampovu prodaju oružja Izraelu, blokirane rezolucije

Senat Sjedinjenih Američkih Država blokirao je dve rezolucije koje bi zaustavile prodaju oko 450 miliona dolara vrednog oružja Izraelu, nakon što su republikanci podržali administraciju američkog predsednika Donalda Trampa.

Rezolucije, koje su predvodili senator Berni Sanders i deo demokrata, odnosile su se na isporuke bombi i buldožera, uz tvrdnje da bi njihova upotreba mogla da doprinese kršenju zakona o američkoj stranoj pomoći i kontroli izvoza oružja, preneo je Rojters.

07:12 Pentagon razgovara sa proizvođačima automobila o povećanju proizvodnje oružja

Visoki zvaničnici američkog Ministarstva odbrane razgovarali su sa rukovodiocima velikih kompanija, uključujući "General Motors" i "Ford Motor", o mogućem povećanju proizvodnje oružja i vojne opreme, objavio je list "Volstrit džornal", pozivajući se na izvore upoznate sa razgovorima.

Prema navodima lista, preliminarni razgovori počeli su još pre rata u Iranu, dok administracija predsednika SAD Donalda Trampa nastoji da proizvođači automobila i drugi američki industrijski giganti preuzmu veću ulogu u proizvodnji vojne opreme, preneo je Rojters.

Zvaničnici odbrane naveli su da bi američki proizvođači mogli da pomognu tradicionalnim izvođačima radova u oblasti odbrane i pitali kompanije da li bi mogle brzo da preusmere deo proizvodnje na potrebe vojne industrije.

07:02 Kina poziva Iran na obnavljanje plovidbe u Ormuskom moreuzu

Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji pozvao je iranskog kolegu Abasa Arakčija da uloži napore kako bi se obnovila normalna plovidba kroz Ormuski moreuz, saopštilo je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova nakon telefonskog razgovora dvojice zvaničnika.

Vang je naveo da bi suverenitet i bezbednost Irana u Ormuskom moreuzu trebalo da budu poštovani i zaštićeni, ali je dodao da sloboda i bezbednost plovidbe kroz taj plovni put takođe moraju da budu garantovane, preneo je Rojters.

Prema njegovim rečima, obnavljanje normalnog saobraćaja kroz moreuz predstavlja zajednički interes međunarodne zajednice.

Kineski ministar je ocenio da se situacija nalazi u "kritičnoj" fazi promena i da se otvara "prozor za mir".

06:53 Najvažnije oko trenutne situacije

Ako se sada uključujete, ovo su tri možda najvažnije stavke oko trenutne situacije na Bliskom istoku.

Izgledi za dogovor: Trampova administracija se oseća "dobro u vezi sa izgledima za dogovor" sa Iranom, saopštila je Bela kuća, napominjući da bi potencijalna druga runda razgovora verovatno bila održana u Pakistanu. Iranski ministar spoljnih poslova rekao je da Teheran ostaje posvećen promociji mira nakon sastanka sa pakistanskim vojnim šefom - ključnim posrednikom.

Blokada SAD: Iranska vojska je zapretila plovidbom u Crvenom moru ako SAD nastave blokadu iranskih luka. Centralna komanda SAD je saopštila da je blokada "potpuno zaustavila" ekonomsku pomorsku trgovinu Teherana, dok su iranski mediji izvestili da su četiri broda putovala u i iz zemlje.

Razgovori između Izraela i Libana: Izraelski bezbednosni kabinet se sastao kako bi razgovarao o mogućem prekidu vatre u Libanu, prema izraelskom izvoru, dok je njegova vojska nastavila bombardovanje usmereno na Hezbolah koji podržava Iran.

06:44 Azijska tržišta prate rast Volstrita

Azijske akcije su porasle u četvrtak, prateći rekordne maksimume u S&P 500 i Nasdaq Composite, usred optimizma investitora u pogledu produženja primirja i konačnog sporazuma sa Iranom.

Japanski referentni indeks Nikkei 225 porastao je za 1,58% ubrzo nakon otvaranja, dok je južnokorejski Kospi porastao za 1,89%. Hongkonški indeks Hang Seng porastao je za 0,68%, a tajvanski Taiex za 0,48%.

06:20 Sledi sastanak Irana i Pakistana o porukama razmenjenim sa SAD

Iranski zvaničnici i načelnik pakistanske vojske Asim Munir održaće razgovore u Teheranu u četvrtak kako bi razgovarali o porukama koje su razmenjene između Irana i SAD otkako su pregovori u Pakistanu propali u nedelju, javio je iranski državni medij Tasnim.

Munir, ključni posrednik između SAD i Irana, otputovao je u Teheran u sredu i sastao se sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem. Pakistanska delegacija, koju je predvodio Munir, nosila je poruku iz Vašingtona, saopštila je ranije pakistanska vojska.

Aragči je rekao da je "veoma zadovoljan" što može da poželi dobrodošlicu Muniru u Iran u poruci objavljenoj nakon sastanka, gde je potvrdio posvećenost Irana "promovisanju mira i stabilnosti u regionu".

Nije jasno da li će se Munir sastati sa Aragčijem u četvrtak. Iran je razmenjivao poruke sa SAD preko Pakistana, usred šireg diplomatskog pritiska za drugu rundu razgovora između Teherana i Vašingtona.

06:18 Bivši ministar Velike Britanije upozorava na humanitarnu krizu

Bivši ministar spoljnih poslova Velike Britanije Dejvid Miliband upozorava na humanitarnu krizu ako se Ormuški moreuz ponovo ne otvori.

06:02 SAD presrele iranski brod koji je pokušao da probije blokadu

Centralna komanda vojske Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) saopštila je u sredu da je presrela teretni brod pod iranskom zastavom koji je pokušao da prođe kroz Ormuski moreuz, odnosno, "koji je pokušao da izbegne američku blokadu" iranskih luka.

U saopštenju CENTCOM-a navodi se da je brod presretnut u utorak, nakon što je napustio iranski lučki grad Bandar Abas i izašao iz Ormuskog moreuza.

"Deset brodova je do sada vraćeno i nijedan brod nije probio američku blokadu otkako je počela u ponedeljak", navodi se u saopštenju.

05:57 Bela kuća "optimistična" oko dogovora sa Iranom

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa se oseća "dobro u vezi sa izgledima za dogovor" sa Iranom, saopštila je Bela kuća u sredu, napominjući da bi Pakistan verovatno bio mesto potencijalne druge runde razgovora lično.

- Ništa nije zvanično dok ne čujete od nas ovde u Beloj kući. Ali mi se osećamo dobro u vezi sa izgledima za dogovor - rekla je portparolka Karoline Livit novinarima o još jednom mogućem sastanku.

Dodala je da bi se svaka američka delegacija verovatno vratila u Islamabad, gde je potpredsednik DŽ. D. Vens vodio razgovore sa Irancima prošlog vikenda.

- Veoma verovatno bi bili na istom mestu kao i prošlog puta - rekla je Livit.

Portparolka je takođe odbacila izveštaje o produženju prekida vatre, za koje je CNN ranije u sredu izvestio da SAD nisu formalno pristale.

- Dakle, videla sam neke izveštaje, opet, loše izveštaje jutros da smo formalno zatražili produženje prekida vatre. To nije tačno, u ovom trenutku smo i dalje veoma angažovani u ovim pregovorima - rekla je Livit. Izvori upoznati sa razgovorima rekli su da je moguće produženje i dalje na stolu, ali Trampova administracija želi da što pre postigne potencijalni dogovor.

05:57 UAE pozivaju iračkog izaslanika nakon napada

Ujedinjeni Arapski Emirati pozvali su iračkog otpravnika poslova u zemlji nakon napada izvedenih sa iračke teritorije poslednjih nedelja, saopštilo je u sredu Ministarstvo spoljnih poslova Emirata.

Iračkom izaslaniku je uručena "protestna nota" u vezi sa "terorističkim napadima", navodi se.

Ovaj potez dolazi nakon što su Sjedinjene Države i Saudijska Arabija takođe pozvale iračke predstavnike zbog napada.

Iran je godinama negovao mrežu posredničkih milicija u Iraku, od kojih su neke izvršile napade na američke i međunarodne snage u Iraku i drugde u regionu od početka rata SAD i Izraela sa Iranom.

05:57 "Ko kupi iransku naftu, zažaliće"

Sjedinjene Države prete sankcijama kupcima iranske nafte i rekle su da veruju da će "Kina obustaviti takve kupovine dok Vašington sprovodi pomorsku blokadu Irana".

"Rekli smo zemljama da ako kupuju iransku naftu, da ako iranski novac stoji u vašim bankama, sada smo spremni da primenimo sekundarne sankcije", rekao je američki ministar finansija Skot Besent novinarima u Beloj kući.

Američka pomorska blokada Irana počela je u ponedeljak, kada je iranski rat ušao u sedmu nedelju. Kina je prethodno kupila više od 80% iranske nafte koju je isporučio.

"Verujemo da će sa ovom blokadom... doći do pauze u kineskoj kupovini", rekao je Besent.

Ministarstvo finansija SAD je takođe pisalo dvema kineskim bankama i "reklo im da ako možemo da dokažemo da iranski novac teče kroz vaše račune, onda smo spremni da uvedemo sekundarne sankcije", dodao je.

Ministarstvo finansija SAD je takođe ciljalo iransku infrastrukturu za transport nafte, uvodeći sankcije na više od dvadeset pojedinaca, kompanija i plovila.

Ovaj potez dolazi nekoliko nedelja nakon što je Vašington izdao 30-dnevno izuzeće od sankcija na iransku naftu na moru, što je, kako je Besent rekao prošlog meseca, omogućilo da oko 140 miliona barela stigne do globalnih tržišta u pokušaju da se smanji pritisak na globalne zalihe energije izazvane ratom. Besent potvrđuje da izuzeće, izdato 20. marta i koje ističe 19. aprila, neće biti obnovljeno.

SAD takođe nisu obnovile izuzeće za rusku naftu na moru, koje je isteklo u subotu.

Reuters piše da je američko Ministarstvo finansija poslalo pisma Kini, Hong Kongu, UAE i Omanu, identifikujući banke koje su dozvolile iranske nezakonite aktivnosti i upozoravajući da se suočavaju sa kaznenim merama SAD.

05:57 Vojska SAD o Ormuzu: Ostajemo na poziciji!

Američka vojna komanda ponovo se oglasila na mreži X i navela da njihove snage nastavljaju sa blokadom Ormuskog moreuza.

After implementing the blockade on ships entering and departing Iranian ports, American forces halted economic trade going into and out of Iran by sea. U.S. Sailors, Marines, and Airmen remain positioned and ready to act against any vessels seeking to violate the blockade. — U.S. Central Command (@CENTCOM) 15. април 2026.

"Nakon što su uvele blokadu brodova koji ulaze i izlaze iz iranskih luka, američke snage su zaustavile ekonomsku trgovinu koja ulazi i izlazi iz Irana morem. Američki mornari, marinci i piloti ostaju na pozicijama i spremni su da deluju protiv bilo kog broda koji pokuša da prekrši blokadu".

05:57 Tramp: Mislim da je rat uskoro gotov

Američki predsednik Donald Tramp je u intervjuu emitovanom danas rekao za Fox Business da smatra da je rat sa Iranom "vrlo blizu završetka".

"Mislim da je blizu završetka. Smatram da je veoma blizu završetka", rekao je Tramp i dodao da veruje da će se ekonomija "potpuno" oporaviti nakon završetka sukoba.

05:57 Tanker sa naftom krenuo da prođe kroz Ormuz?

Nejasno je šta se događa trenutno u Ormuskom moreuzu. Dok američka vojska tvrdi da ga i dalje blokira, AP javlja da se brod za prevoz sirove nafte pod zastavom Malte uputio ka zapadu kroz Ormuski moreuz. Ovo je prvi brod da prevoz sirove nafte koji je krenuo ka Ormuzu otkako su Sjedinjene Države blokirale iranske luke, prema podacima globalne kompanije za praćenje brodarstva.

Očekuje se da će brod VLCC Agios Fanourios I u četvrtak stići u Basru, u Iraku, gde luke nisu pod blokadom SAD. Pomorski saobraćaj je saopštio da je brod ponovo pokušao da prođe kroz moreuz nakon što je skoro dva dana bio usidren u Omanskom zalivu.

05:57 Tramp rekao da je otvorio Ormuski moreuz, ali njegova vojska i dalje blokira?

Iako je predsednik SAD Donald Tramp ranije danas rekao da je odlučio da otvori Ormuski moreuz, američka vojska navodi da ga i dalje efikasno blokira.

— U.S. Central Command (@CENTCOM) 15. април 2026.

Naime, Centralna komanda SAD je u sredu saopštila da nijedan brod nije prošao pored američkih pomorskih snaga tokom prvih 48 sati blokade brodova koji ulaze i izlaze iz iranskih luka.

Centralna komanda je takođe saopštila da je devet brodova poslušalo uputstva američkih snaga da se okrenu i vrate ka iranskoj luci ili iranskom priobalnom području.

Autor: Marija Radić