HAOS U BRAZILU! Ugledna naučnica ukrala opasne viruse, kolege uznemirene: Vrlo smo zbunjeni...

Argentinska naučnica je pod istragom u Brazilu zbog navodne krađe opasnog biološkog materijala. Soledad Palameta Miler (36) istraživačica zaposlena na fakultetu na Institutu za biologiju Državnog univerziteta u Kampinasu nalazi se pod istragom zbog sumnje da je ukrala virusni materijal iz ograničenog dela Instituta za biologiju na tom univerzitetu.

Prema informacijama do kojih je došla novinska agencija "Agancia Brasil", slučaj je otkriven nakon što su univerzitetske vlasti u martu primetile da nedostaju biološki uzorci iz laboratorije za virusologiju i primenjenu biotehnologiju, koja ima nivo biološke bezbednosti 3 (NB-3), najviši nivo.

Savezni agenti izvršili su pretres kampusa i pronašli uzorke u zamrzivačima pod kontrolom Palamete Miler. Navodno je naučnica ušla u neovlašćeni prostor i uzela uzorke koji se smatraju osetljivim, prenosi Buenos Aires Herald.

Optužbe dalje navode da ne samo da je uklonila virus bez dozvole, već je time i ugrozila javno zdravlje.

Iako vlasti nisu precizirale o kojoj vrsti virusa je reč u ukradenim uzorcima, potvrdile su da je incident pokrenuo aktiviranje bezbednosnih protokola sa ciljem povraćaja biološkog materijala.

Argentinska naučnica je uhapšena nakon otkrivanja slučaja, ali je puštena uz kauciju nakon što je jedan dan provela u ženskom zatvoru u Mogi Guacu i trenutno se nalazi na slobodi. Zabranjen joj je pristup laboratorijidok se istraga nastavlja.

Od Rosarija do Kampinasa

Prema pisanju argentinskih i brazilskih medija, Palameta je rođena u Rosariju, u Argentini. Nakon što je završila osnovne studije u Argentini, nastanila se u Brazilu, gde je doktorirala i provela veći deo svoje profesionalne karijere.

🚨 A Polícia Federal passou a investigar de forma explícita se o casal Soledad Palameta Miller e Michael Edward Miller tentou comercializar amostras biológicas furtadas de um laboratório NB-3 da Universidade Estadual de Campinas.



A nova linha de apuração considera a… pic.twitter.com/QaMLpvkYtr — Revista Timeline (@RevistaTL) 01. април 2026.

Prema Linkedin profilu, bila je istraživački saradnik na Unikampu od 2022. do 2025. godine. Unapređena je u profesorku molekularne biologije i istraživala je u univerzitetskoj Agenciji za inovacije, radeći na jedinjenju dobijenom od insekata koje bi moglo da se primeni u prehrambenoj, kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji.

Agencija Brazil je takođe izvestila da se i suprug naučnice, veterinar rođen u SAD po imenu Majkl Edvard Miler, koji je doktorski student na Unikampu. Proverava se i da li je on učestovovao u krađi biološkog materijala.

Policijske vlasti još nisu utvrdile motiv krađe. Obojica bi mogli biti optuženi za tešku krađu i proceduralnu prevaru.

Unikamp je izdao saopštenje u kojem opisuje zločin kao "izolovani slučaj". U saopštenju se dodaje da se univerzitet smatra "drugim najboljim univerzitetom u Latinskoj Americi zbog kvaliteta svoje naučne produkcije i izvrsnosti i posvećenosti svojih nastavnika, osoblja i studenata".

Unikamp je takođe ponovio da nastavlja u potpunosti da sarađuje sa policijom i pravosudnim organima kako bi se razjasnile činjenice.

Krađa virusa na Unikampu duboko je uznemirila brazilske virologe:

"Zajednica je zbunjena. Nijedan uzorak ne može se ukloniti iz laboratorija s ovim nivoom biosigurnosti bez odobrenja", dr. Paulo Sančes, virusolog na Državnom univerzitetu Sao Paulo.

Autor: Marija Radić