UDAR NA RUSKI VOJNI LANAC SNABDEVANJA: Ukrajinski dronovi pogodili petrohemijski gigant 1.500 kilometara od fronta

Izvor: Pink.rs

Ukrajinski dronovi dugog dometa izveli su precizan napad na petrohemijsko postrojenje AO Sintez-Kauchuk u gradu Sterlitamaku, koji se nalazi u ruskom regionu Baškortostan.

Ovaj napad predstavlja jedan od najdubljih udara u rusku teritoriju do sada, s obzirom na to da se pogođeni objekat nalazi čak 1.500 kilometara udaljen od linije fronta.

Postrojenje Sintez-Kauchuk je strateški ključan objekat koji je specijalizovan za proizvodnju sintetičkog kaučuka i srodnih hemijskih proizvoda. Fabrika snabdeva ne samo ruski industrijski sektor, već i vojsku, pa će bilo kakvi poremećaji u njenom radu imati ogroman uticaj na domaće lance snabdevanja zbog specifičnog asortimana i velikog obima proizvodnje.

U ovom kompleksu proizvode se sintetički kaučuci, elastomeri, antioksidanti, aditivi za avionsko gorivo i polimeri koji imaju dvostruku, civilnu i vojnu namenu. Ovi materijali su apsolutno neophodni za proizvodnju guma za vojna vozila, zaptivki i komponenti za avione, a koriste se i za stabilizaciju goriva za vojnu avijaciju i drugu tehniku koja podržava ruski vojno-industrijski kompleks i oružane snage.

Ovaj incident dodatno naglašava tehnološki napredak ukrajinskih snaga, jer udaljenost od 1.500 kilometara potvrđuje da se veliki deo ruske teške industrije i kritične vojne infrastrukture sada nalazi unutar dometa nove generacije ukrajinskih bespilotnih letelica. Stručnjaci ocenjuju da ovakvi napadi direktno slabe logističku moć ruske vojske ciljajući same temelje njene proizvodnje sirovina.

