DUBAI ZATVARA NAJPOZNATIJI TURISTIČKI OBJEKAT! Zgrada razorena zbog rata u Iranu, evo šta će biti sa njom (VIDEO)

Luksuzni hotel Burj Al Arab u Dubaiju biće zatvoren tokom velike 18-mesečne obnove, rekao je član osoblja hotela

To je prva obnova od otvaranja 1999. godine, i to u vreme kada je turizam u regionu usporen zbog američko-izraelskog rata sa Iranom.

U saopštenju vlasnika, hotelskog lanca Jumeirah Group, navodi se da će se radovi izvoditi u fazama tokom otprilike 18 meseci, a vodiće ih pariski arhitekta enterijera Tristan Auer. Nije precizirano da li će objekat biti zatvoren tokom obnove.

Član osoblja rekao je da hotel gostima sa rezervacijama tokom radova nudi alternativni smeštaj u obližnjim hotelima, te da je period zatvaranja podložan promenama.

Pogođen na početku rata sa Iranom

Hotel u obliku jedra, jedna od najpoznatijih znamenitosti Dubaija i vodeći objekat Jumeirah Group, pretrpeo je štetu kada su krhotine nakon presretanja iranskog napada dronom pogodile njegovu fasadu početkom marta.

Tvrde da obnova nema veze sa napadom

„Dugo očekivani“ radovi nisu povezani sa incidentom u martu, rekao je zaposleni. Jumeirah Group, čije je sedište u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u svom saopštenju nije povezala projekat sa ratom.

Međutim, vreme obnove je značajno jer je sukob naštetio putovanjima u Dubai, uz poremećaje letova koji utiču na UAE i upozorenja luksuznih kompanija na pritisak na profit zbog slabljenja potražnje.

Autor: D.Bošković