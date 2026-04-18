DRAMA U KIJEVU: Napadač pucao na ljude po ulici, ima mrtvih!

U Holosijivskom okrugu u Kijevu, nepoznati napadač otvorio je vatru na ljude, posle čega su nadležni organi hitno reagovali i pokrenuli specijalnu operaciju za hapšenje osumnjičenog.

Prema preliminarnim podacima, jedna osoba je preminula, dok je nekoliko drugih ranjeno. Tačan broj povređenih se još uvek utvrđuje. Na lice mesta su upućene policijske snage i specijalne jedinice KORD.

Prema navodima policije, u toku je specijalna akcija hapšenja napadača. Situacija je pod kontrolom, a sve okolnosti incidenta se ispituju.

Policijski službenici nastavljaju rad na licu mesta i brinu o javnoj bezbednosti, dok se motivi i detalji incidenta razjašnjavaju. Informacije o ubijenima i povređenima se proveravaju, te je moguće da će se ti brojevi menjati.

Policijske jedinice nastavljaju operaciju hapšenja osumnjičenog, a istražne radnje će pomoći da se utvrdi kompletan sled događaja i uzrok incidenta. Dalje zvanične informacije očekuju se nakon završetka istražnih procedura.

