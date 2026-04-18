Popuštanje sankcija: SAD obnovile licencu za prodaju ruske nafte

Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država obnovilo je licencu kojom se dozvoljava prodaja ruse nafte izuzimajući je iz režima sankcija 16.maja.

Prema dokumentu, dozvoljene su transakcije koje se odnose na prodaju, isporuku i istovar sirove nafte i naftnih derivata iz Rusije, pod uslovom da su bili ukrcani na tankere do 17. aprila. Licenca važi do 16. maja.

Američke vlasti su još u martu, u pokušaju da obuzdaju rast cena nafte posle napada na Iran, izuzele iz sankcija rusku naftu i naftne derivate koji su bili ukrcani na brodove zaključno sa 12. martom.

Ta licenca važila je do 11. aprila.

Ova odluka je doneta uprkos tome što je američki ministar finansija Skot Besent u sredu izjavio da SAD neće produžavati generalne licence za kupovinu ruske i iranske nafte.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov nakon toga je poručio da je Moskva bila spremna na takav razvoj događaja i da već godinama živi pod, kako je naveo, nezakonitim sankcijama.

Autor: A.A.