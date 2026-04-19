IZBORI U BUGARSKOJ: Građani sedmi put na biralištima, traži se izlaz iz četvorogodišnje političke krize

U Bugarskoj su jutros u 7 časova otvorena birališta za sedme vanredne parlamentarne izbore od 2021. godine. Preko 6,5 miliona građana ima priliku da izabere novi saziv Narodne skupštine i pokuša da prekine niz neuspelih pokušaja formiranja stabilne vlasti.
Glasanje se odvija na skoro 12.000 biračkih mesta u zemlji i na 493 mesta u inostranstvu. Za 240 poslaničkih mandata bori se ukupno 4.786 kandidata, koji predstavljaju 14 političkih stranaka i 10 koalicija.
Ključne informacije:
Zatvaranje birališta: Biračka mesta se zatvaraju u 20 časova, uz mogućnost produženja do 21 sat tamo gde budu zabeleženi veći redovi.
Glasanje u inostranstvu: Bugarski državljani mogu glasati u 55 stranih država.
Cilj izbora: Izbor 52. saziva Narodne skupštine koji bi trebalo da donese stabilniju političku situaciju u zemlji.
Prvi preliminarni rezultati očekuju se tokom noći, odmah nakon zatvaranja svih biračkih mesta.
