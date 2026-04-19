OTVORENA BIRALIŠTA U BUGARSKOJ Danas pada odluka - EU ili Kremlj, bivši predsednik Rumen Radev vodi u anketama

U Bugarskoj su jutros u 7 časova po lokalnom vremenu otvorena birališta za osme vanredne parlamentarne izbore u zemlji od 2021. godine, preneli su danas bugarski mediji.

Prema preliminarnim podacima, više od 6,5 miliona građana ima pravo glasa, iako će konačan broj biti potvrđen nakon dana izbora.

Biračka mesta će biti zatvorena u 20 časova, a glasanje će biti produženo do 21 časova na mestima na kojima bude velikih redova, navodi bugarska novinska agencija BTA.

Gde se odvija glasanje?

11.995 mesta širom Bugarske, uključujući mobilne kutije za glasanje za osobe sa invaliditetom; 493 mesta u 55 stranih zemalja.

Ukupno 4.786 kandidata se takmiči za 240 mesta u 52. sazivu Narodne skupštine, koji predstavljaju 14 stranaka, 10 koalicija i jednog nezavisnog kandidata, navodi BTA.

Šta kažu ankete?

Prema projekcijama, izbore će dobiti političar naklonjen Rusiji - levičarska Progresivna partija Bugarske bivšeg predsednika Rumena Radeva vodi u anketama, piše "Fajnenšel tajms", dodajući da bi rezultati izbora mogli gurnuti istočnoevropsku zemlju i članicu NATO bliže ka Moskvi.

