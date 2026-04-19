Užas u Maleziji: U požaru uništeno 1.000 kuća, hiljade ljudi raseljene

Hiljade ljudi raseljene su nakon što je u požaru danas uništeno oko 1.000 kuća u priobalnom selu na ostrvu Borneo, u malezijskoj državi Sabah, saopštila je lokalna vatrogasna služba.

Šef vatrogasne službe, Džimi Lagung, saopštio je da su obavešteni o požaru u okrugu Sandakan, ali da se zbog jakog vetra i malog razmaka između kuća vatra brzo proširila, preneo je Rojters.

On je dodao da je još jednu otežavajuću okolnost predstavljala oseka zbog čega vatrogasci nisu imali otvoren izvor vode.

Požar je izbio u jednom od sela u kojem su kuće od drveta i gde žive neke od najsiromašnijih zajednica u zemlji, uključujući brojne grupe starosedelaca.

Požarom je pogođeno više od 9.000 lokalnih stanovnika, iako nema izveštaja o stradalima, saopštila je policija okruga Sandakan.

pročitajte još PAPA LAV SE PRAVDA: Moj govor o tiranima nije bio usmeren ka Donaldu Trampu

Malezijski premijer Anvar Ibrahim saopštio je da federalna vlada koordinira napore sa lokalnim vlasitma kako bi se ugroženima pružila pomoć i privremeni smeštaj.

"Sada je prioritet bezbednost pogođenih požarom i neposredno pružanje pomoći na terenu", naveo je premijer u objavi na Fejsbuku.

Autor: Marija Radić