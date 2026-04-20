AMERIKA U ŠOKU: Za četiri meseca 36 ubijenih u masovnim pucnjavama

Tragična smrt osmoro dece u Šrivportu, Luizijana, najnovija je u nizu masovnih ubistava širom Sjedinjenih Američkih Država. Za manje od četiri meseca u 2026. godini već se dogodilo sedam pucnjava u kojima je ubijeno četiri ili više osoba, pokazuju novi podaci Arhive nasilja vatrenim oružjem (Gun Violence Archive).

Godine 2024, tadašnji glavni hirurg SAD, dr Vivek Murti, proglasio je nasilje vatrenim oružjem krizom javnog zdravlja, navodeći brz rast broja povreda i smrtnih slučajeva povezanih sa oružjem u SAD. Tada je pozvao na uvođenje nekoliko mera, uključujući zabranu jurišnog oružja i šaržera velikog kapaciteta za civilnu upotrebu, univerzalne provere prošlosti i zakone koji ograničavaju upotrebu oružja na javnim mestima.

U sedam pucnjava do sada u 2026. godini poginulo je 36 ljudi, pokazuju podaci Arhive nasilja vatrenim oružjem. U četiri slučaja osumnjičeni je ubijen, dok su u dva slučaja pojedinci privedeni, piše Fox 13.

Pogledajte listu dosadašnjih masovnih ubistava u SAD:

Šrivport, Luizijana

Osmoro dece, uzrasta od jedne do 14 godina, ubijeno je 19. aprila u noćnoj porodičnoj pucnjavi u Luizijani, rekao je portparol policije Šrivporta. Još dve osobe su ranjene.

Osumnjičeni je ukrao vozilo i pobegao sa lica mesta uz policijsku poteru. Policajci su sustigli muškarca i on je ubijen.

Ime muškarca i njegova veza sa decom nisu bili objavljeni u vreme pisanja ovog članka.

Amarilo, Teksas

Dana 22. marta, četiri osobe su ubijene u masovnoj pucnjavi u Amarilu, Teksas. Osumnjičeni je silom upao u jedan poslovni objekat i upucao dvoje ljudi pre nego što je pobegao policiji, preneo je Amarillo Tribune.

U izveštaju se navodi da se muškarac kasnije vozilom zaleteo u kuću u kojoj je policija ranije intervenisala zbog remećenja reda i počeo da puca u objekat.

Edinburg, Teksas

Četiri osobe su poginule, a još dve su povređene 28. februara kada se komšijska svađa pretvorila u kobni sukob, preneo je KRGV.com.

Podaci Arhive nasilja vatrenim oružjem pokazuju da niko nije uhapšen u vezi sa ovom pucnjavom.

Sarasota i Fort Loderdejl, Florida

Šest osoba je ubijeno u dve pucnjave koje su se dogodile na različitim stranama Floride 10. februara, a koje su bile povezane sa istim osumnjičenim.

Vlasti su saopštile da je osumnjičeni ubio osobu sa kojom je ranije bio u emotivnoj vezi i jednog 18-godišnjaka u Fort Loderdejlu, pre nego što je otišao u Sarasotu i ubio još četvoro ljudi.

Vlasti su saopštile da je osumnjičeni preminuo od prostrelnih rana koje je sam sebi naneo.

Plejnvju, Teksas

Naoružani 33-godišnjak ubio je četiri osobe 7. februara u pucnjavi u blizini Plejnvjua u Teksasu.

Napadač je pogođen i ubijen na licu mesta.

Lorencvil, Džordžija

Četiri odrasle osobe ubijene su 23. januara u onome što su vlasti opisale kao pucnjavu povezanu sa porodičnim odnosima. Troje dece je preživelo tako što su se sakrili u ormar, a jedno od njih je uspelo da pozove hitnu pomoć (911).

Kada je policija stigla, kamionet osumnjičenog je i dalje bio na prilazu. Policajci su uspeli da lociraju muškarca i privedu ga.

Sidar Blaf, Misisipi

Šest osoba, uključujući sedmogodišnje dete i crkvenog pastora, ubijeno je u pucnjavi 9. januara u ruralnom delu Misisipija, preneo je Fox13.

Među ostalim žrtvama bili su otac, brat i stric osumnjičenog, kao i pastorov brat.

Osumnjičeni je priveden.

Autor: D.Bošković