PRVI SNIMCI KATASTROFE! Obale Japana zapljuskuju talasi cunamija: Vojska na ulicama, evakuacija u 11 gradova

Prvi talasi cunamija stigli su do obala Japana, posle razornog zemljotresa jačine 7,7 stepeni po Rihterovoj skali (jačina potresa je povećana sa prvobitnih 7,5 stepeni).

Zasad najviši izmereni talas bio je visok 80 centimetara, dok nadležni iz meteorološke agencije upozoravaju da bi talasi mogli da dosegnu i do tri metra visine.

Najviši talas od 80 santimetara zabeležen je u mestu Kudži u prefekturi Ivate. U gradu Mijako, takođe u prefekturi Ivate, talasi su dostigli visinu od 40 santimetara.

Japanska meteorološka agencija je na vanrednoj konferenciji za medije upozorila da bi nakon prvog talasa unamija mogao da usledi još veći. Upozorenja na cunami na snazi su za delove prefektura Hokaido i Ieate.

Japanska vojska rasporedila je svoje jedinice u delovima zemlje nakon što je izdato upozorenje na cunami. Na društvenoj mreži X objavljene su fotografije pripadnika garnizona Ivate koji se pripremaju za izlazak "radi prikupljanja informacija".

Slične aktivnosti provodi i garnizon Hačinohe u prefekturi Aomori.

Stanovnicima 11 gradova u japanskoj prefekturi Ivate upućen je savet za evakuaciju jer se na tom području očekuje udar najvećih talasa. Nadležne službe ističu kako upozorenja nisu obvezujuća.

Japanska meteorološka agencija pozvala je stanovništvo s pogođenog područja da se udalji od obale i reka i da sklonište potraži na povišenim lokacijama. Ujedno je izdato upozorenje na moguće naknadne potrese koji bi mogli uslediti narednih dana. Posle najjačeg potresa usledilo je više udara jačine od preko pet stepeni po Rihterovoj skali.

POVEZANE VESTI

Svet

PRVI SNIMCI RAZORNOG ZEMLJOTRESA U JAPANU! U toku je HITNA EVAKUACIJA stanovništva u više regiona! Stiže CUNAMI! (FOTO+VIDEO)

Svet

Snažan zemljotres kod južne obale Japana

Svet

U TOKU JE EVAKUACIJA! Novi snimci, građani beže dalje od obale posle mega zemljotresa, očekuje se udar cunamija

Svet

UŽIVO! TALASI DO 15 METARA U RUSIJI, U TOKU MASOVNA EVAKUACIJA! Svet u strahu zbog cunamija, na udaru nakon Amerike i FRANCUSKA teritorija (FOTO+ VIDE

Svet

PRVI SNIMCI RAKETNOG NAPADA NA IRAN: Udare izvele vazduhoplovne snage Pakistana

Svet

Јapan pogodio јoš јedan snažan zemljotres: Otkriveni talasi cunamiјa, stigli prvi snimci (VIDEO)