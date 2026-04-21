NAFTA U PADU: Tržište se smiruje nakon tenzija, cene ponovo ispod 95 dolara

Cene nafte na svetskom tržištu od jutros beleže blagi pad, čime se nastavlja trend smirivanja nakon nedavnih naglih skokova izazvanih geopolitičkim tenzijama.

Referentna severnomorska nafta Brent trenutno se kreće oko 94,5 dolara po barelu, dok je američki WTI na nivou od oko 88 dolara, što predstavlja pad od približno jedan odsto u odnosu na prethodni dan.

Ovakvo kretanje dolazi u trenutku kada tržište reaguje na signale mogućeg popuštanja napetosti na Bliskom istoku, ali i na najave potencijalnih pregovora između velikih globalnih aktera. Smanjen strah od poremećaja u snabdevanju trenutno je ključni faktor koji utiče na korekciju cena, iako su investitori i dalje oprezni.

Važno je naglasiti da su cene nafte i dalje na relativno visokom nivou u odnosu na početak meseca, kada su usled eskalacije sukoba prelazile i 100 dolara po barelu. U međuvremenu je došlo do naglih oscilacija, pa je tržište u kratkom roku prešlo put od snažnog rasta do postepenog smirivanja.

Analitičari upozoravaju da je pred nama period povećane neizvesnosti, jer će dalji pravac kretanja cena zavisiti pre svega od razvoja političkih prilika i eventualnih novih poremećaja u lancima snabdevanja. Tržište nafte ostaje izuzetno osetljivo, a svaka nova vest iz kriznih regiona može u vrlo kratkom roku promeniti trend.

Autor: Iva Besarabić