NATO HITNO DIGAO RAFALE! Primećeni moćni nuklearni bombarderi iznad Baltičkog mora

Vazdušni prostor iznad Baltičkog mora postao je poprište napete vojne operacije kada su NATO snage hitno podigle lovce „Rafal“ kako bi presrele rusku formaciju.

U vazduhu su primećena dva ruska strateška bombardera Tu-22M3, praćena desetinom borbenih aviona Su-30 i Su-35, što je pokrenulo hitnu reakciju saveznika sa istočnog krila Alijanse.

Swedish jets intercept two Russian Tu-22M3 bombers over the Baltic Sea during NATO patrol mission



The operation comes amid heightened tensions after warnings that Moscow could test NATO’s resolve by targeting a Baltic island.https://t.co/hLwjOp1Zzc — KyivPost (@KyivPost) 21. април 2026.

Detalji operacije:

Ko je učestvovao: Francuski lovci poleteli su iz baze u Litvaniji, a u akciji nadzora učestvovali su i avioni iz Švedske, Finske, Poljske, Danske i Rumunije.

Ruska formacija: Glavnu snagu činili su supersonični bombarderi dugog dometa Tu-22M3, koje su na smenu pratili najmoderniji ruski lovci Su-30 i Su-35.

❗️Swedish JAS 39 Gripen fighters and Danish F-35A fighters intercepted Russian Tu-22M3 bomber-missile carriers escorted by Su-35S/30 fighters over the Baltic Sea. pic.twitter.com/NRIebwEKt4 — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) 21. април 2026.

Odgovor Moskve: Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da je let bio planiran, da se odvijao iznad neutralnih voda i u skladu sa međunarodnim pravilima. Let je trajao više od četiri sata.

Uobičajena, ali napeta praksa:

NATO ističe da ruske letelice često lete bez planova leta i sa isključenim transponderima, što primorava Alijansu na stotine presretanja godišnje. Većina ovih letova odvija se na relaciji ka ruskoj eksklavi Kalinjingrad.

Autor: D.S.