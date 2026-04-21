NATO HITNO DIGAO RAFALE! Primećeni moćni nuklearni bombarderi iznad Baltičkog mora

Vazdušni prostor iznad Baltičkog mora postao je poprište napete vojne operacije kada su NATO snage hitno podigle lovce „Rafal“ kako bi presrele rusku formaciju.

U vazduhu su primećena dva ruska strateška bombardera Tu-22M3, praćena desetinom borbenih aviona Su-30 i Su-35, što je pokrenulo hitnu reakciju saveznika sa istočnog krila Alijanse.

Detalji operacije:

Ko je učestvovao: Francuski lovci poleteli su iz baze u Litvaniji, a u akciji nadzora učestvovali su i avioni iz Švedske, Finske, Poljske, Danske i Rumunije.

Ruska formacija: Glavnu snagu činili su supersonični bombarderi dugog dometa Tu-22M3, koje su na smenu pratili najmoderniji ruski lovci Su-30 i Su-35.

Odgovor Moskve: Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da je let bio planiran, da se odvijao iznad neutralnih voda i u skladu sa međunarodnim pravilima. Let je trajao više od četiri sata.

Uobičajena, ali napeta praksa:

NATO ističe da ruske letelice često lete bez planova leta i sa isključenim transponderima, što primorava Alijansu na stotine presretanja godišnje. Većina ovih letova odvija se na relaciji ka ruskoj eksklavi Kalinjingrad.

