POZNATO STANJE CRNOGORSKIH MORNARA IZ ORMUSKOG MOREUZA Hitno se glasio se ambasador: To komplikuje situaciju

Nema razloga za zabrinutost i uveravam vas da su svi crnogorski mornari u Ormuskom moreuzu bezbedni i u dobrom stanju, rekao je Mohamed Sadek Fazli, ambasador Irana u Srbiji.

Iranska revolucionarna garda (IRGC) objavila je snimak zaplenjenog broda, na kome se nalaze crnogorski pomorci. Na brodu "MSC Francesca" nalaze se i četiri pomorca iz Crne Gore, uključujući i kapetana.

Sadek Fazli kaže da su svi dobro.

- Kao što znate, trenutna situacija u Ormuskom moreuzu predstavlja ratno stanje usled agresije Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima protiv Irana. Nažalost, Amerikanci su takođe uveli pomorsku blokadu, što dodatno komplikuje situaciju. Oni su sami stvorili ovu situaciju i za nju snose odgovornost. U svakom slučaju, što se tiče građana Crne Gore i državnog plovila, želim da naglasim da nemamo apsolutno nikakav problem sa Crnom Gorom, niti sa njenim građanima. Ne postoji nikakav razlog za zabrinutost. Prema informacijama koje imam, pomenuto plovilo nije zaplenjeno - samo je zaustavljeno zbog ratnih uslova. Nijedan član posade niti osoblje broda nije priveden, niko od njih. Svi su slobodni - rekao je Sadek Fazli za TVCG

Svi su dobrog zdravstvenog stanja i potpuno bezbedni, rekao je.

- Dakle, nema razloga za zabrinutost i uveravam vas da su svi bezbedni i u dobrom stanju. Mogu da komuniciraju sa svojim porodicama. Slobodni su i mogu da rade šta žele. Slučaj je trenutno u razmatranju i nadam se da će uskoro biti rešen. Kao što sam rekao, nema pritvora. Jednostavno, zbog ratne situacije, brod je samo zaustavljen. Kao što sam vam rekao, slučaj je trenutno u razmatranju i nadam se da će uskoro biti rešen. Ne mogu vam reći tačan vremenski okvir, jer je situacija tamo veoma složena, ali sam siguran da će uskoro biti rešena - zaključio je ambasador Irana.

Podsetimo, iranska nacionalna garda zaustavila je juče trgovački brod "MSC Francesca“, na kojem se nalaze četiri crnogorska pomorca, saopštio je ministar pomorstva Filip Radulović.

"Sa broda nam je potvrđeno da su naši pomorci i ostala posada u dobrom zdravlju i bezbedni. U toku su pregovori brodarske kompanije i iranske strane, a nadležni državni organi su u stalnom kontaktu sa posadom. Našim pomorcima i njihovim porodicama upućujemo punu podršku, uz poruku da ćemo učiniti sve za pozitivan ishod ove situacije i bezbednost naših pomoraca", poručio je juče Radulović.

Autor: S.M.