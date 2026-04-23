IZRAEL OPASNO ZAPRETIO TEHERANU: Čekamo zeleno svetlo od SAD da vratimo Iran u doba tame i kamena

Izvor: Pink.rs/Agencije, Foto: Tanjug AP/Leo Correa, Ohad Zwigenberg

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je tokom bezbednosne procene, da je Izrael spreman da nastavi borbe protiv Irana i da čeka "zeleno svetlo od Sjedinjenih Država" za ciljanje novog vrhovnog vođe i iranskih energetskih postrojenja.

"Izrael je spreman da obnovi rat protiv Irana. Armija odbrane je spremna u odbrani i ofanzivi, a ciljevi su označeni", rekao je Kac.

On je naveo da Izrael "čeka zeleno svetlo od Sjedinjenih Država, pre svega da završi eliminaciju dinastije Hamnei, inicijatora plana istrebljenja Izraela, i naslednika naslednika rukovodstva iranskog terorističkog režima, a pored toga da vrati Iran u doba tame i kamena dizanjem u vazduh centralnih energetskih i električnih postrojenja i uništavanjem nacionalne ekonomske infrastrukture".

Dodaje da će "ovaj put napad biti drugačiji i smrtonosan i da će dodati razorne udarce na najbolnijim mestima, nakon ogromnih udaraca koje je iranski teroristički režim već do sada pretrpeo, a koji će potresti i srušiti njegove temelje".

Autor: Iva Besarabić

POVEZANE VESTI

Svet

'AJATOLAHA SMO TREBALI DA UBIJEMO U JUNU' Izraelski ministar odbrane: Pripremali smo se sami, nismo rekli Amerikancima

Svet

POKUŠAJ UBISTVA! Izrael konačno priznao: Da je bio na našem nišanu, eliminisali bismo ga!

Svet

Izrael napao Iran!

Svet

'DA NAM JE BIO NA NIŠANU, ELIMINISALI BISMO GA' Izraelski ministar otkrio ratni plan za ajatolaha: Ne treba nam dozvola za ove stvari!

Svet

IZRAEL PRETI HAMNEIJEVOM NASLEDNIKU! Tek izabrani vođa Irana biće meta za eliminaciju: Nije bitno kako se zove ili gde se krije, udaramo punom snagom!

Svet

Iran je odlučio da napadne Izrael! Oglasio se ministar spoljnih poslova: Bajden se sastaje sa TIMOM ZA NACIONALNU BEZBEDNOST