Izraelski ministar odbrane Izrael Kac: 'Spremni smo da vratimo Iran u kameno doba'

Izraelski ministar odbrane, Izrael Kac, uputio je danas najoštrije pretnje Teheranu do sada, izjavivši da je Izrael u potpunosti spreman za obnovu rata protiv Irana.

Prema njegovim rečima, Izraelske odbrambene snage (IDF) završile su sve pripreme za ofanzivne akcije, a ciljevi su već precizno markirani.

Čeka se „zeleno svetlo“ iz Vašingtona

Kac je naglasio da Izrael trenutno čeka odobrenje od strane Sjedinjenih Američkih Država kako bi započeo operaciju širokih razmera.

„Izrael je spreman da obnovi rat protiv Irana. IDF je spreman i za odbranu i za ofanzivu, a mete su označene. Čekamo zeleno svetlo od SAD, pre svega, kako bismo dovršili eliminaciju dinastije Hamnei“, poručio je ministar.

Fokus na energetiku i rušenje režima

Strategija koju je Kac izneo podrazumeva totalno uništenje iranske infrastrukture. On je direktno zapretio da će Izrael uništiti glavna energetska i elektroenergetska postrojenja u zemlji, sa ciljem da se Iran „vrati u mračno i kameno doba“.

Ministar je najavio da će budući udari biti znatno razorniji od prethodnih. Smrtonosniji napadi kako Kac tvrdi mogli bi biti udari koji su „drugačiji i smrtonosniji“. Slede prema najavi izraelskog ministra udari na najosetljivije tačke. Operacije će biti usmerene na mesta koja će najviše zaboleti iranske vlasti. Krajnji cilj je, prema njegovim rečima, da se uzdrmaju i sruše sami temelji iranskog režima.

„Dinastija Hamnei je meta“

Posebno je odjeknula njegova direktna pretnja vrhovnom vođi Irana. Kac je naglasio da je eliminacija „dinastije Hamnei“ ključni deo plana, čime je Izrael još jednom potvrdio da ne isključuje promenu režima u Teheranu kao vojni cilj.

Ove izjave dolaze u trenutku maksimalnih tenzija na Bliskom istoku, dok međunarodna zajednica sa zebnjom prati svaki korak koji bi mogao dovesti do totalnog rata između dve najjače vojne sile u regionu.

