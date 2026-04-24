ŠOK POTEZ VAŠINGTONA: Putin stiže u Ameriku na samit G-20? Tramp poručio – 'Rusija je dobrodošla'!

Svet je na nogama nakon najnovijih informacija iz Vašingtona! Američki predsednik Donald Tramp planira da povuče potez koji niko nije očekivao – da pozove ruskog lidera Vladimira Putina na predstojeći samit G-20 u svom luksuznom odmaralištu u Majamiju u decembru.

Kako prenosi "Vašington post", pozivajući se na visoke zvaničnike administracije, Tramp je jasno stavio do znanja da je Rusija dobrodošla na sastanke najmoćnijih ekonomija sveta, uprkos višegodišnjoj izolaciji Moskve.

Samit u Trampovom dvorištu

Poseban začin ovoj vesti daje činjenica da se samit održava u privatnom posedu Donalda Trampa. Iz Stejt departmenta potvrđuju da, iako zvanični pozivi još nisu razaslati, Rusija kao punopravna članica grupe G-20 može očekivati poziv za svoje ministre i samog predsednika Putina.

„Trenutno nisu izdati zvanični pozivi, ali Rusija je članica G-20 i biće pozvana da prisustvuje samitu lidera“, potvrdio je anonimni zvaničnik Bele kuće.

Tramp: „Bilo bi korisno da razgovaramo“

Govoreći u Ovalnom kabinetu, Tramp je istakao da se ne bi protivio Putinovom dolasku, verujući da su lični kontakti ključ za rešavanje globalnih kriza.

— Razgovor sa svim stranama mogao bi da bude veoma koristan — ocenio je predsednik SAD, mada je dodao da sumnja da će ruski predsednik, zbog bezbednosnih i političkih razloga, zaista i prihvatiti poziv.

Kraj izolacije od 2019. godine?

Vladimir Putin nije lično prisustvovao samitima G-20 još od 2019. godine. Prvo je prepreka bila pandemija, a zatim rat u Ukrajini i nalog Međunarodnog krivičnog suda. Ukoliko bi Putin sleteo u Majami, to bi bio jasan znak da Tramp kreće u misiju okončanja rata u Ukrajini „u četiri oka“ sa ruskim liderom.

Odgovor iz Kremlja: „Znamo za poziv, razmislićemo“

Iz Moskve su stigle prve potvrde da su upoznati sa namerama Vašingtona. Kremlj je saopštio da odluka o učešću još nije doneta, ali da će format – bilo da je reč o ličnom dolasku ili video-linku – biti naknadno saopšten.

Autor: D.S.