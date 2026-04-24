PAPA POKAZAO SLIKU UBIJENOG DETETA I POSLAO PORUKU TRAMPU! Potresne reči iz aviona: Prekinite rat, narod Irana strada!

Sveti otac, Papa Lav XIV, uputio je dramatičan apel Sjedinjenim Američkim Državama i Iranu da hitno nastave mirovne pregovore i zaustave krvoproliće. Tokom povratka sa turneje po Africi, poglavar Rimokatoličke crkve upozorio je da cena rata pada na leđa nevinih civila.
Pope Leo XIV has revealed he carries a photo with him of a Muslim boy who was killed during Israel's invasion of Lebanon. Speaking on the plane back from his Africa trip, the pontiff said the US-Israeli war on Iran has caused an entire population of innocent people to suffer.
„Kultura mira, a ne mržnje“
Papa je, obraćajući se novinarima u avionu, istakao da se zalaže za poštovanje međunarodnog prava i hitno uklanjanje pretnje totalnog rata koji bi mogao da zapali ceo svet.
- Podstičem nastavak dijaloga i napore svih strana. Moramo promovisati kulturu mira, a ne mržnje i podela - poručio je Papa, a preneo BBC.
Sukob sa Trampom zbog američkih napada
Ovi komentari dolaze kao direktan odgovor na oštre kritike američkog predsednika Donalda Trampa, koji je prethodno napao Papu zbog njegovih stavova o zajedničkoj američko-izraelskoj vojnoj operaciji u Iranu. Dok Tramp insistira na vojnom rešenju, Vatikan upozorava na katastrofalne posledice po obične ljude.
Simbol koji tera suze na oči: Slika deteta iz Libana
Najemotivniji trenutak Papinog obraćanja bio je kada je pokazao fotografiju muslimanskog deteta iz Libana, koje je ubijeno u poslednjoj fazi sukoba. Papa je naglasio da tu sliku nosi stalno sa sobom kao opomenu celom čovečanstvu.
This boy was photographed last November welcoming the first U.S-born pontiff to #Lebanon. He was then killed by #Israel.
- Ovo dete je za mene simbol stradanja svih civila. To je ono što rat donosi - rekao je Papa vidno potresen.
Autor: D.S.