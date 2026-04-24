PAPA POKAZAO SLIKU UBIJENOG DETETA I POSLAO PORUKU TRAMPU! Potresne reči iz aviona: Prekinite rat, narod Irana strada!

Sveti otac, Papa Lav XIV, uputio je dramatičan apel Sjedinjenim Američkim Državama i Iranu da hitno nastave mirovne pregovore i zaustave krvoproliće. Tokom povratka sa turneje po Africi, poglavar Rimokatoličke crkve upozorio je da cena rata pada na leđa nevinih civila.

Pope Leo XIV has revealed he carries a photo with him of a Muslim boy who was killed during Israel's invasion of Lebanon. Speaking on the plane back from his Africa trip, the pontiff said the US-Israeli war on Iran has caused an entire population of innocent people to suffer. pic.twitter.com/IrojgJWg6n — Amanat Shaikh (@AMANATSHEKH44) 24. април 2026.

„Kultura mira, a ne mržnje“

Papa je, obraćajući se novinarima u avionu, istakao da se zalaže za poštovanje međunarodnog prava i hitno uklanjanje pretnje totalnog rata koji bi mogao da zapali ceo svet.

- Podstičem nastavak dijaloga i napore svih strana. Moramo promovisati kulturu mira, a ne mržnje i podela - poručio je Papa, a preneo BBC.

Sukob sa Trampom zbog američkih napada

Ovi komentari dolaze kao direktan odgovor na oštre kritike američkog predsednika Donalda Trampa, koji je prethodno napao Papu zbog njegovih stavova o zajedničkoj američko-izraelskoj vojnoj operaciji u Iranu. Dok Tramp insistira na vojnom rešenju, Vatikan upozorava na katastrofalne posledice po obične ljude.

Simbol koji tera suze na oči: Slika deteta iz Libana

Najemotivniji trenutak Papinog obraćanja bio je kada je pokazao fotografiju muslimanskog deteta iz Libana, koje je ubijeno u poslednjoj fazi sukoba. Papa je naglasio da tu sliku nosi stalno sa sobom kao opomenu celom čovečanstvu.

This boy was photographed last November welcoming the first U.S-born pontiff to #Lebanon. He was then killed by #Israel.



Pope Leo carries his photo with him … pic.twitter.com/x9pc1pqB9v — Fascist Puncher™️ (@__Terrific__) 23. април 2026.

- Ovo dete je za mene simbol stradanja svih civila. To je ono što rat donosi - rekao je Papa vidno potresen.

Autor: D.S.