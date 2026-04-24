MAKRON NAJAVIO ODLAZAK IZ POLITIKE: Francuski predsednik šokirao svet odlukom – otkrio tačan datum, evo šta je poručio

Emanuel Makron, predsednik Francuske, uzdrmao je svetsku javnost izjavom da se nakon završetka svog aktuelnog mandata 2027. godine definitivno povlači iz politike! On je tokom razgovora sa studentima na Kipru bio brutalno iskren o svojoj budućnosti.

Makron, kojem po ustavu Francuske ističe drugi i poslednji dozvoljeni mandat, jasno je poručio da nema nameru da traži nove političke angažmane.

„Nisam bio političar pre, neću biti ni posle!“

Predsednik Francuske je objasnio da njegov ulazak u visoku politiku bio "izlet" koji planira da završi dostojanstveno.

- Nisam se bavio politikom pre predsedništva i neću se njome baviti ni posle - rekao je Makron, ostavljajući javnost u nagađanjima čime će se jedan od najmoćnijih ljudi Evrope baviti nakon 2027. godine.

Iskreno o greškama: Šta je Makronu najteže palo?

Tokom devet godina na čelu Francuske, Makron se suočio sa brojnim krizama, a sada je prvi put priznao šta je bio najveći izazov.

- Najteže je nakon devet godina to što morate da zadržite ono što ste dobro uradili i pokušate da idete dalje, ali ponekad morate da se vratite stvarima koje niste dobro uradili - priznao je on studentima.

Kao najteži deo svog poslednjeg mandata istakao je:

- Usklađivanje postignutih rezultata sa reformama koje još uvek tapkaju u mestu.

- Ispravljanje starih grešaka dok se istovremeno bori sa novim globalnim izazovima.

- Samit u Nikoziji kao kulisa za veliku objavu

Ovu izjavu Makron je dao tokom posete Nikoziji, gde se sastao sa liderom grčko-kiparske administracije, Nikosom Hristodulidisom, povodom neformalnog sastanka Evropskog saveta.

Odlazak Makrona sa političke scene 2027. godine otvara ogromno pitanje – ko će naslediti "kormilo" Francuske i kakva sudbina čeka Evropsku uniju bez jednog od njenih najglasnijih zagovornika.

Autor: D.S.