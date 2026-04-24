AKTUELNO

Svet

Mladić skočio u ledeni Dunav kad je video kako automobil tone: Video sam sedog čoveka za volanom...

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta

Najmanje jedna osoba stradala je kada je crveni automobil danas, nešto posle 17 časova izleteo sa puta i upao u Dunav u Donjoj Austriji.

Nesreća se dogodila u Kremsu, pod još nerazjašnjenim okolnostima.

Policiju su pozvali očevici koji su videli kako vozilo tone.

Mladić star 19 godina, koji je sa drugom prolazio tuda, brzo je skočio u reku, pokušavajući da spase putnike.

Na lice mesta su brzo stigli brojni spasioci, pripadnici Hitne pomoći i vatrogasci, a nakon više od sat vremena potrage stigla je tužna vest. Automobil je pronađen u vodi, a u vozilu i najmanje jedna starija osoba.

Očevici navode da je automobil samo "izleteo" sa puta nedaleko od kružnog toka. Mladi Sebastijan koji je uleteo u ledeni Dunav pokušavajući da spase putnike i dalje je u šoku.

"Automobil je odmah počeo da tone... Pokušavao sam da otvorim vrata. Video sam čoveka sede kose za volanom", ispričao je vidno uznemireni mladić kojeg su lekari Hitne smirivali na licu mesta nakon što je izvučen iz vode.

Prema navodima lokalnih medija, na lice mesta je stiglo više od 60 spasilaca koji su krenuli da pretražuju reku, koja je na ovom delu duboka i do šest metara. Mesto nesreće nadletali su i dronovi, pokušavajući da lociraju vozilo.

Oko 19.30 stigle su crne vesti - pronađeni su automobil i u njemu vozač. Veruje se da je u pitanju muškarac (87), lokalac iz Kremsa. Za nesrećnog čoveka nije bilo spasa.

Autor: S.M.

#Austrija

#Automobil

#Dunav

#Nesreća

#udes

POVEZANE VESTI

Hronika

PREŠAO U SUPROTAN SMER, PA SLETEO U KANAL: Detalji jezive NESREĆE kod Lazarevca - Vozač preminuo za volanom

Hronika

NASTRADALA JEDNA OSOBA! TEŽAK UDES KOD SOMBORA: Automobil sleteo sa puta, pa se zakucao u drvo - vatrogasci na terenu

Hronika

DRAMA NA ADI HUJI: Auto sleteo u Dunav – muškarac i žena iskočili u poslednjem trenutku!

Svet

Najmanje jedna osoba poginula! Novi detalji užasa u Nemačkoj: Automobil jurio kroz centar grada pre nego što je uleteo u gomilu ljudi (FOTO)

Hronika

PINK.RS NA LICU MESTA! Pogledajte prve snimke sa mesta gde je automobil sleteo u Dunav na Adi Huji (FOTO+VIDEO)

Ostali sportovi

AUTOMOBIL IZLETEO SA STAZE I UBIO MLADIĆA (25): Jezive scene, auto se prevrtao i uleteo u publiku, trka odmah prekinuta