TRAMP OTKAZAO PREGOVORE S IRANOM! Predsednik SAD vratio Vitkofa i Kušnera s puta za Pakistan! Iran predstavio plan za kraj rata

57. dan od početka rata Amerike i Izraela protiv Irana, Tramp šalje Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera na razgovore sa Abasom Aragčijem u Pakistanu, potvrdila je Bela kuća.

Ovog puta u pregovorima ne učestvuje potpredsednik Džej Di Vens, koji je ranije vodio prvi krug razgovora.

Amerikanci su saopštili da su presreli iranski brod u Ormuskom moreuzu, a Vašington je prethodno kritikovao Evropu i pojedine članice NATO-a zbog neučestvovanja u akcijama protiv Irana.

Posle Omana, šef iranske diplomatije ponovo putuje u Pakistan, a zatim u Rusiju

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči trebalo bi ponovo da poseti Pakistan nakon završetka posete Omanu, a zatim planira da otputuje u Rusiju, javila je iranska novinska agencija Mehr.

Aragči je ranije danas napustio pakistansku prestonicu Islamabad bez naznaka napretka u mirovnim pregovorima sa premijerom Šehbazom Šarifom i drugim visokim zvaničnicima. Njegova diplomatska turneja odvija se usred tenzija nakon što je američki predsednik Donald Tramp naglo otkazao posetu svoje delegacije Pakistanu.

Pakistanski premijer razgovarao sa iranskim predsednikom: „Želimo da budemo iskreni posrednici za mir“

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif je izvestio da je razgovarao sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom o trenutnoj situaciji u regionu.

„Pakistan ostaje posvećen tome da služi kao iskren i pošten posrednik - neumorno radimo na promociji trajnog mira i stabilnosti u regionu“, rekao je Šarif u objavi na društvenim mrežama.

Ova poruka iz Islamabada dolazi u vreme kada je Donald Tramp naglo otkazao slanje svojih izaslanika u Pakistan, dovodeći u pitanje ulogu zemlje kao ključnog diplomatskog mosta između Vašingtona i Teherana. Dok Tramp kaže da više neće provoditi vreme na dugim putovanjima, Šarif pokušava da održi privid diplomatske aktivnosti i dijaloga.

Tramp: Iran je poslao bolju ponudu deset minuta nakon što sam otkazao put delegaciji SAD

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je Izraelskim odbrambenim snagama (IDF) da „žestoko napadnu“ mete Hezbolaha u Libanu, navodi se u zvaničnom saopštenju iz njegovog kabineta.

Ova naredba dolazi posle ranijih izveštaja o kršenju prekida vatre na terenu.

Raketni napad iz južnog Libana na Izrael

Izraelska vojska saopštila je da je identifikovala dva projektila ispaljena iz Libana ka izraelskoj teritoriji u poslednjem satu.

Jedan projektil je uspešno presretnut, a drugi je pao na otvorenom prostoru, navodi se.

- Nije bilo povređenih. Ovaj incident predstavlja očigledno kršenje sporazuma o primirju od strane terorističke organizacije Hezbolah - naovdi se u saopštenju.

Iran preti odgovorom "moćnih oružanih snaga" ako se američka pomorska blokada nastavi

Iranska vojska je zapretila da će odgovoriti ako SAD nastave blokadu iranskih luka.

U saopštenju koje su preneli više državnih medija, centralna vojna komanda upozorila je da će se SAD "suočiti sa odgovorom moćnih iranskih oružanih snaga" ako se "blokada, razbojništvo i piraterija" nastave.

- Spremni smo i odlučni, dok pratimo ponašanje i kretanje neprijatelja - dodaje se.

15:35 Završen sastanak Irana i Pakistana

Sastanak između Aragčija i pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa u Islamabadu je završen, rekao je pakistanski zvaničnik za Al Džaziru.

Još uvek nije poznato da li će se Iranci sastati sa američkim pregovaračima koji su na putu za Pakistan.

14:49 Nemačka šalje minolovca zbog moguće misije u Ormuzu

Nemačka će uskoro poslati mornarički minolovac u Sredozemno more zbog moguće buduće misije u Ormuskom moreuzu, nakon eventualnog postizanja mirovnog sporazuma između SAD i Irana.

Portparolka nemačkog ministarstva odbrane saopštila je agenciji AFP da će minolovac Fulda biti raspoređen „u narednim danima“.

Cilj raspoređivanja je, kako je navela, da se da „značajan i vidljiv doprinos“ međunarodnoj koaliciji koja želi da obezbedi slobodu plovidbe kroz Ormuski moreuz. Brod će imati posadu od oko 45 članova.

Ipak, bilo kakvo uključivanje u operacije u ormuskom moreuzu usledilo bi tek nakon „trajnog okončanja neprijateljstava“ i uz odobrenje donjeg doma nemačkog parlamenta.

Ranije je i Turska saopštila da je spremna da se pridruži misiji razminiranja moreuza, ukoliko dođe do završetka sukoba.

14:39 Iran razvija plan za preuzimanje potpune kontrole nad Ormuzom

Komisija za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta radi na detaljima plana od 12 tačaka kojim bi se strateško upravljanje Ormuskim moreuzom stavilo pod kontrolu Irana, prenosi iranska agencija Tasnim.

Član parlamentarne komisije Fadahosein Maleki potvrdio je da je plan već delimično razmatran i da su neke njegove odredbe odobrene.

On je naveo da se predlog sastoji od 12 tačaka, dok će preostali deo biti razmatran na narednim sednicama pre izrade konačnog izveštaja.

12:55 Eksplozije u Libanu posle izraelskog upozorenja

Eksplozije i gusti oblaci dima zabeleženi su jutros iznad objekata na jugu Libana. Incidenti su usledili nakon najnovijeg upozorenja izraelske vojske, koja je pozvala civile da se ne vraćaju u sela na jugu zemlje.

Izrael navodi da njegove snage zadržavaju položaje na jugu Libana tokom aktuelnog primirja „zbog kontinuiranih terorističkih aktivnosti“ Hezbolaha.

12:33 "Male su šanse za direktne pregovore SAD i Irana"

Direktni pregovori između SAD i Irana u Islamabadu ovog vikenda najverovatnije se neće održati, ocenio je stručnjak za iransku politiku Kamran Matin. Govoreći u emisiji TV voditelja Maniša Bhasina, Matin je rekao da „nema velika očekivanja“ od takvog razvoja događaja.

Tri razloga za skepticizam

Kao glavne razloge naveo je:

- iranski ministar spoljnih poslova već ima planirane posete u Omanu i Rusiji

- američka delegacija još nije krenula iz SAD

- iranski zvaničnici i dalje tvrde da direktni razgovori nisu planirani

Ipak postoje znaci optimizma

Uprkos skepticizmu, Matin smatra da postoje određeni razlozi za oprezni optimizam.

Prema njegovim rečima, sama odluka Irana da pošalje delegaciju u Pakistan radi razgovora sa posrednicima ukazuje na određeni pomak u stavu Teherana.

Uticaj američke blokade

Iran je ranije tvrdio da neće učestvovati u pregovorima dok traje američka pomorska blokada njegovih luka.

- To pokazuje da je blokada možda imala određeni uticaj na iransko razmišljanje i strategiju u vezi sa pregovorima sa Sjedinjenim Državama - ocenio je Matin.

11:43 Turska bi se mogla da se uključi u razminiranje Ormuza

Turska bi mogla da se pridruži operacijama razminiranja u Ormuskom moreuzu nakon postizanja mirovnog sporazuma između SAD i Irana, izjavio je turski ministar spoljnih poslova.

Hakan Fidan rekao je da bi razminiranje provodio tehnički tim sastavljen od stručnjaka iz više zemalja te da Turska "ne bi imala problem" da učestvuje. Dodao je i da bi pitanja iranskog nuklearnog programa mogla da budu rešena u sledećem krugu pregovora u Pakistanu.

11:42 "Iranski šef diplomatije nema zadatak vezan uz nuklearne pregovore"

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči tokom posete Pakistanu „nema nikakav zadatak u vezi sa nuklearnim pregovorima“, izjavio je predsednik iranskog odbora za nacionalnu bezbednost.

Govoreći novinarima u Teheranu, Ebrahim Azizi rekao je da se ministar u Islamabadu nalazi „isključivo radi razgovora o bilateralnim odnosima“.

Azizi, bivši komandant IRGC, naglasio je da je pitanje nuklearnog programa „jedna od čvrstih crvenih linija Irana“.

Sjedinjene Američke Države su ranije pozvale Iran da okonča svoj nuklearni program, ističući da bi to trebalo da bude deo svakog konačnog mirovnog sporazuma.

11:07 Prekid interneta u Iranu već osam nedelja

Prošlo je osam nedelja otkako je iranski režim blokirao pristup internetu u zemlji, prema podacima organizacije za praćenje NetBlocks.

- Prekid, koji je sada u svom 57. danu od 1344. godine, guši glasove Iranaca, razdvaja prijatelje i porodice i šteti ekonomiji - navodi se u saopštenju.

🗓️ Exactly eight weeks have passed since 28 February when #Iran was placed under a regime-imposed internet blackout.



The disruption, now entering its 57th day after 1344 hours, stifles the voices of Iranians, leaves friends and family out of touch and damages the economy. pic.twitter.com/XGQATa9rY8 — NetBlocks (@netblocks) 25. април 2026.

Prema dostupnim informacijama, vlasti u Teheranu imaju listu dozvoljenih veb stranica kojima građani mogu pristupiti.

Dok se većina stanovništva bori sa ograničenim pristupom mreži, visoki zvaničnici i politički lideri redovno objavljuju sadržaj na društvenim mrežama, iskrivljujući sliku situacije u Iranu spoljnom svetu.

11:03 IDF ponovo upozorava civile u Libanu

Izraelska vojska je ponovo upozorila civile u Libanu da se ne vraćaju u sela na jugu zemlje.

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da održavaju svoje položaje u južnom Libanu tokom trenutnog primirja "zbog kontinuiranih terorističkih aktivnosti Hezbolaha".

- Ponovo upozoravamo da vam, zbog vaše bezbednosti i bezbednosti članova vaše porodice, nije dozvoljeno da idete južno od linije označenih sela i njihove okoline do daljnjeg obaveštenja - rekao je portparol IDF-a Avičaj Adrei.

Vojska je takođe objavila mapu područja koja prikazuje njenu "prvu liniju odbrane".

10:19 Izrael i Hezbolah nastavljaju razmenu vatre

Izraelska vojska je saopštila da je tokom noći pogodila lansere raketa Hezbolaha u tri oblasti na jugu Libana. Izraelska vojska navodi da su te lansirne rampe „predstavljale neposrednu pretnju“ za izraelske vojnike i civile i poručuje da će nastaviti operacije kako bi uklonila takve pretnje.

U međuvremenu, Hezbolah je jutros u saopštenju naveo da je izveo napade na izraelsku vojsku. Sukobi se dešavaju nakon produženja primirja između Izraela i Libana, postignutog 23. aprila. Od tada se IDF i Hezbolah međusobno optužuju za kršenje dogovorenog primirja.

10:17 Ponovo poleću avioni sa teheranskog aerodroma

Međunarodni aerodrom Imam Homeini u Teheranu jutros je ponovo uspostavio deo međunarodnih letova.

Iranski mediji navode da su prvi letovi krenuli ka destinacijama na Bliskom istoku, uključujući Medinu u Saudijskoj Arabiji, Muskat u Omanu i Istanbul u Turskoj.

Iranski vazdušni prostor bio je uglavnom zatvoren od početka sukoba sa SAD i Izraelom 28. februara, a putnički letovi su obustavljeni gotovo dva meseca. Pakistan je 8. aprila saopštio da su SAD i Iran postigli uslovno dvonedeljno primirje.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je 21. aprila da produžava primirje dok Iran ne iznese konkretan predlog za nastavak pregovora.

10:15 Iran odbija direktan sastanak s Amerikancima

Američki pregovarači trebali bi danas da otputuju u Pakistan, ali Iran je rekao da njegovi zvaničnici ne planiraju sastanak s Amerikancima kako bi pregovarali o okončanju rata koji je odneo hiljade života i uzdrmao globalna tržišta, piše agencija Rojters.

9:55 Izraelska vojska tokom noći gađala lansere raketa Hezbolaha na jugu Libana

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je tokom noći izvelo napade na tri lokacije na jugu Libana, ciljajući, kako navode, „lansere raketa Hezbolaha koji su bili spremni za ispaljivanje“.

Prema njihovim tvrdnjama, lansirne pozicije nalazile su se u mestima Deir ez Zahrani, Kfar Reman i Al-Samija i „predstavljale su neposrednu pretnju za vojnike IDF i izraelske civile“.

Izrael je juče objavio da je u Libanu ubio šest pripadnika Hezbolaha, uprkos tome što je američki predsednik Donald Tramp u četvrtak najavio produženje primirja za tri nedelje.

Izrael poručuje da zadržava pravo da nastavi napade na Hezbolah, koji opisuje kao iransku paravojnu i političku organizaciju u Libanu, radi zaštite sopstvene teritorije.

9:54 Tramp: Iran sprema ponudu, videćemo

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je nove informacije o pregovorima sa Iranom. U izjavi za agenciju Rojters rekao je da Iran „daje ponudu i da će se videti o čemu je reč“, ali je istakao da još nije poznato šta ta ponuda tačno sadrži.

Tokom telefonskog razgovora nije ulazio u detalje o tome sa kojim iranskim zvaničnicima SAD vodi razgovore, ali je naveo da njegov tim pregovara „sa ljudima koji su trenutno na vlasti“.

Dodao je i da Iran želi dijalog i razmatranje mogućeg dogovora, kao i da planira da iznese predlog koji bi bio usmeren na ispunjavanje američkih zahteva.

9:52 Iran pogubio muškarca optuženog da je špijunirao za Izrael

Iran je pogubio muškarca za kojeg tvrdi da je radio za izraelsku obaveštajnu službu tokom ovogodišnjih protesta širom zemlje, izvestila je poluzvanična agencija Tasnim.

Navodi se da je Erfan Kiani, označen kao „plaćeni agent Mosada“, učestvovao u uništavanju i paljenju javne i privatne imovine, kao i u širenju straha i panike u centralnom gradu Isfahanu, pri čemu je, prema tvrdnjama vlasti, koristio mačetu.

Pogubljen je rano jutros nakon što je njegovu kaznu potvrdio Vrhovni sud i nakon sprovedenih pravnih procedura, navodi Tasnim.

Organizacije za ljudska prava godinama upozoravaju da Iran sprovodi osuđujuće presude na zatvorenim suđenjima, bez adekvatne mogućnosti da se optuženi brane.

U poslednje vreme zabeležen je i porast pogubljenja osoba optuženih za špijunažu, kao i demonstranata i pojedinaca povezanih sa iranskim opozicionim grupama u egzilu.

8:01 Da li će doći do pregovora?

Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su bili planirani za utorak, otkazani su nakon što je Iran, nezadovoljan američkom blokadom svojih luka, poručio da više nije spreman da nastavi razgovore.

Na zahtev Pakistana, američki predsednik Donald Tramp produžio je dvonedeljno primirje kako bi Iranu dao dodatno vreme da iznese svoj plan za okončanje sukoba. Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit izjavila je da se Iran u međuvremenu ponovo javio i da je poslednjih dana zabeležen „određeni napredak” ka mogućim pregovorima.

Američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner trebalo je kasnije tokom dana da krenu iz Vašingtona ka Pakistanu, ali za sada nije jasno kakve će rezultate, ako ih uopšte bude, postići.

Ubrzo nakon dolaska iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija u prestonicu Pakistana, njegova vlada je jasno saopštila da je on tamo isključivo zbog bilateralnih razgovora sa Pakistanom i da neće učestvovati u direktnim pregovorima sa SAD.

Zbog toga bi svaka komunikacija iranske strane morala da ide preko pakistanskih posrednika, što dodatno smanjuje šanse za brzo postizanje dogovora.

Donald Tramp je izjavio da ne žuri sa postizanjem sporazuma o okončanju sukoba, ali da rast cena goriva i pad njegove političke podrške povećavaju pritisak da se dogovor ipak postigne.

7:59 Amerikanci: Presreli smo iranski brod u Ormuzu

Fotografija objavljena na platformi X prikazuje američki razarač koji, prema opisu, presreće brod u blizini Ormuskog moreuza, u okviru blokade koju je uveo američki predsednik Donald Tramp.

Američka centralna komanda (CENTCOM) objavila je tu fotografiju uz tvrdnju da se radi o brodu koji plovi pod iranskom zastavom.

Blokada iranskih luka od strane SAD usledila je nakon što je Iran praktično zatvorio Ormuski moreuz, važnu pomorsku rutu kroz koju prolazi oko 20% svetske trgovine naftom. Iran je, od početka sukoba pre osam nedelja, ograničio prolaz gotovo svim brodovima, osim sopstvenih. Teheran poručuje da neće ponovo otvoriti ovaj plovni put sve dok Sjedinjene Države ne ukinu svoju blokadu.

7:56 Pakistan se sprema da ugosti mirovne pregovore

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči doputovao je u Pakistan, dok je Bela kuća saopštila da Sjedinjene Države danas šalju posebne izaslanike Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera u Islamabad, jer je Iran navodno tražio direktne, „licem u lice” razgovore.

Međutim, drugačiju verziju događaja izneo je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bakaei, koji tvrdi da će se Aragči sastati isključivo sa „visokim pakistanskim zvaničnicima”.

- Nije planiran nikakav sastanak između Irana i SAD. Iranski stavovi biće preneti Pakistanu - izjavio je on.

Guided-missile destroyer USS Rafael Peralta (DDG 115) enforces the U.S. blockade on Iranian ports against an Iranian-flagged ship attempting to sail to a port in Iran, April 24. pic.twitter.com/XsGg65nXt2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) 25. април 2026.

Američki predsednik Donald Tramp ranije je rekao da američki zvaničnici pregovaraju „sa ljudima koji su trenutno na vlasti” u Iranu. Dodao je da Iran „daje ponudu i da će se videti o čemu je reč”, ali da još nije poznato šta ta ponuda podrazumeva.

U Islamabadu su u međuvremenu pojačane mere bezbednosti, zatvorene su glavne saobraćajnice, a javni prevoz je obustavljen, dok se Pakistan priprema za novi krug mirovnih pregovora između SAD i Irana.

7:55 SAD pojačava pritisak na Iran i evropske saveznike

Američki ministar rata Pit Hegset izjavio je iz Pentagona da Iran treba da „donese pametnu odluku” i postigne dogovor, uz upozorenje da su Sjedinjene Države „spremne za sukob”.

Istovremeno je kritikovao evropske saveznike, navodeći da održavaju „suvišne konferencije” o Ormuskom moreuzu, poručivši im da bi umesto toga trebalo da „preduzmu konkretne korake i deluju na terenu”.

7:54 Šest osoba ubijeno u Libanu uprkos primirju

Izrael tvrdi da je u Libanu ubio šest pripadnika Hezbolaha, iako je Tramp objavio produženje primirja za još tri nedelje. Napadi su, prema izveštajima, usledili samo nekoliko sati nakon te objave. Izrael navodi da zadržava pravo da nastavi napade na Hezbolah radi zaštite svoje teritorije.

7:49 Tramp šalje Vitkofa i Kušnera u Pakistan

Američki predsednik Donald Tramp šalje svoje izaslanike Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera na razgovore sa iranskim ministrom spoljnih poslova u Pakistanu, potvrdila je Bela kuća.

Autor: Marija Radić