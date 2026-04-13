UŽIVO!POČELA BLOKADA IRANSKE OBALE! Tramp se upravo oglasio usred američke blokade! Iran preti: Svaki američki brod će biti poslat na dno mora!

45. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i šesti dan prekida vatre, Volstrit džurnal saznaje da Tramp razmatra nastavak vazdušnih udara

45. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i šesti dan prekida vatre, Volstrit džurnal saznaje da Tramp razmatra nastavak vazdušnih udara

Danas je 45. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i šesti dan prekida vatre, američka vojska započinje blokadu iranskih luka.

Centralna komanda (CENTCOM) vojske SAD, zadužena za Bliski istok. saopštila je da će od danas od 16 sati po vremenu u Srbiji sprovoditi blokade "celokupnog pomorskog saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka" u Ormuskom moreuzu.



Iran upozorio zemlje Zaliva na blokadu

Iran je upozorio zemlje Persijskog zaliva na rizike američke pomorske blokade iranskih luka, javlja CNN.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči razgovarao je sa svojim kolegama iz Saudijske Arabije i Katara o onome što je nazvao „opasnostima provokativnih američkih poteza“.

U razgovoru sa saudijskim ministrom, on je napomenuo da je Iran „prihvatio primirje u dobroj veri“, ali je okrivio SAD za propast pregovora. „Nažalost, svedoci smo nastavka američke pohlepe u pregovorima, što je dovelo do neuspeha“, rekao je, misleći na neuspešne razgovore održane tokom vikenda u Pakistanu.

Kina: Američka blokada nije u interesu međunarodne zajednice

Kina je saopštila da američka blokada iranskih luka i Ormuskog moreuza nije u interesu međunarodne zajednice i pozvala je na hitan nastavak pregovora, javlja CNN.

Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji rekao je da je primirje između SAD i Irana „izuzetno krhko“ i da ga je potrebno očuvati. „Hitno moramo da sprečimo dalje borbe i održimo teško stečeni zamah prekida vatre“, rekao je Vang u razgovoru sa svojim pakistanskim kolegom Ishakom Darom.

U odvojenim razgovorima sa zvaničnicima, Vang je naglasio da blokada Ormuskog moreuza i iranskih luka „ne služi zajedničkim interesima međunarodne zajednice“. Pozvao je na jačanje diplomatskih napora i postizanje trajnog rešenja kroz političke pregovore.

„Trajno primirje može se postići samo političkim i diplomatskim sredstvima“, rekao je.

SAD i Iran i dalje u kontaktu, pregovori se nastavljaju

SAD i Iran ostaju u kontaktu i nastavljaju razgovore u pokušaju da postignu sporazum, rekao je američki zvaničnik za CNN. „Postoji kontinuirana komunikacija između SAD i Irana i napredak ka mogućem sporazumu“, rekao je on.

Saopštenje dolazi nakon što su razgovori održani tokom vikenda u Pakistanu završeni bez konkretnog rezultata. Nije jasno da li će se dve strane uskoro ponovo sastati lično.

Američki predsednik Donald Tramp je ranije izjavio da je Iran kontaktirao njegovu administraciju jutros i da je „veoma zainteresovan za postizanje dogovora“.

Amerika traži 20-godišnji moratorijum na obogaćivanje uranijuma

Tokom pregovora u Pakistanu, SAD su zatražile od Irana da pristane na 20-godišnji moratorijum na obogaćivanje uranijuma, objavio je Aksios, pozivajući se na dobro obaveštene izvore.

Prema istim izvorima, Iran je odgovorio predlažući mnogo kraći period, „u jednocifrenim brojevima godina“. Vašington je takođe zahtevao da Iran ukloni sav visoko obogaćeni uranijum iz zemlje, dok je Teheran navodno ponudio „nadgledani proces smanjenja obogaćivanja“.

Neslaganja oko nuklearnog programa ostaju glavna prepreka postizanju dogovora između dve strane.

Plan za Iran ostaje isti, blokada zaustavlja poslovanje

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da se njegov plan za rešavanje sukoba sa Iranom nije promenio. „Trenutno nema borbi. Sada imamo blokadu, oni ne posluju“, rekao je, misleći na Iran.

Dodao je da mu se ne sviđa što vidi brodove kako deluju tokom primirja, aludirajući na saobraćaj kroz Ormuski moreuz u dogovoru sa Iranom. Tramp tvrdi da Iran trenutno „ne deluje“ u tom području i kaže da će SAD „to tako i održati, vrlo lako“.

Govoreći o pomorskoj blokadi Irana, Tramp je rekao da je ona naređena kako bi se sprečilo da Iran „ucenjuje svet“.

Dodao je da će i druge zemlje učestvovati u blokadi, ali nije precizirao koje.

.@POTUS: "Iran will not have a nuclear weapon... If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iran will not have a nuclear weapon and we're going to get the dust back — either we'll get it back from them or we'll take it." pic.twitter.com/SNani9M8hT — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) 13. април 2026.

Dodao je da će i druge zemlje učestvovati u blokadi, ali nije precizirao koje.

Netanjahu: Prekid vatre se može "preokrenuti u svakom trenutku"!

Prekid vatre između Irana i SAD "može se preokrenuti u svakom trenutku", rekao je premijer Izraela Benjamin Netanjahu na početku današnje sednice vlade, prema izveštajima više medija na hebrejskom jeziku.

Netanjahu kaže da ga je potpredsednik Džej Di Vens informisao na putu nazad sa razgovora sa Iranom u Pakistanu. Premijer navodi da Amerikanci "nisu mogli da tolerišu očigledno kršenje sporazuma od strane Irana da započne pregovore. Dogovor je bio da oni obustave vatru, a da Iranci odmah otvore Ormuski moreuz - to nisu učinili. Amerikanci to nisu mogli da prihvate."

Pored toga, prema rečima premijera Izraela, Vens je rekao Netanjahuu da je ključno pitanje iz američke perspektive "uklanjanje svog obogaćenog materijala i obezbeđivanje da neće biti obogaćivanja u narednim godinama — možda i decenijama — nikakvo obogaćivanje unutar Irana. To je njihov fokus, i naravno da je to važno i za nas."

Blokada će obuhvatiti "celokupnu iransku obalu"!

BBC navodi da su se pojavile nove infomacije o poruci koju je Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske poslala pomorcima, a koju je prvo objavio Rojters.

Iz CENTCOM poručuju da blokada obuhvata "celokupnu iransku obalu", uključujući iranske luke i naftne terminale, ali "bez ograničavanja samo na njih".

Dodaje se da će biti dozvoljen prolaz humanitarnih pošiljki poput hrane i medicinskih potrepština, ali uz proveru.

CENTCOM: Svakom brod koji uđe ili izađe iz blokiranog područja bez ovlašćenja sledi presretanje, preusmeravanje i zarobljavanje

Američka vojska je upozorila da će svaki brod koji bez dozvole uđe ili izađe iz područja blokade Ormuskog moreuza biti "podložan presretanju, preusmeravanju i zarobljavanju".

U poruci pomorcima, u koju je Rojters imao uvid, Centralna komanda (CENTCOM) vojske SAD, saopštila da će sprovesti blokadu u Omanskom zalivu i Arapskom moru istočno od Ormuskog moreuza, koja počinje danas u 16 sati po vremenu u Srbiji.

Iz CENTCOM je poručeno da će se "blokada primenjivati na sav saobraćaj bez obzira na zastavu" koju brod nosi.

- Svaki brod koji uđe ili izađe iz blokiranog područja bez ovlašćenja podložan je presretanju, preusmeravanju i zarobljavanju. Blokada neće ometati neutralni tranzitni prolaz kroz Ormuski moreuz do ili iz destinacija van Irana - navodi se u poruci.

Skaj njuz podseća da je američki predsednik Donald Tramp je prvobitno na društvenim mrežama najavio da će američka Ratna mornarica sprečiti "sve" brodove da prolaze kroz Ormuski moreuz, ali je vojska SAD kasnije pojasnila da će "nepristrasno" sprovoditi blokadu nad brodovima koji ulaze i izlaze iz iranskih luka.

Netanjahu: Podržavamo Trampa u pomorskoj blokadi Irana

Izraelski premijer izjavio je da njegova zemlja podržava odluku Donalda Trampa da uvede pomorsku blokadu Irana, dodajući da je njegova vlada u potpunoj koordinaciji sa Vašingtonom po tom pitanju.

"Iran je prekršio pravila, predsednik Tramp je odlučio da uvede pomorsku blokadu“, rekao je Netanjahu na sednici vlade, prema video izjavi koju je objavila njegova kancelarija.

"Mi, naravno, podržavamo ovaj čvrst stav i u stalnoj smo koordinaciji sa Sjedinjenim Državama.“

Iran uporedio američku blokadu sa gusarima: Ako naše luke budu meta SAD, neće biti nijedne bezbedne luke u Persijskom zalivu

Iranske oružane snage su zapretile da će uzvratiti u slučaju američke blokade njihovih luka, koju je za danas najavila Centralna komanda nazivajući pretnje Vašingtona nezakonitim i opisujući ih kao čin piraterije.

U saopštenju koje je objavila državna novinska agencija IRIB, Teheran je poručio da će nastaviti da kontroliše Ormuski moreuz, čak i nakon završetka rata, kao i da brodovi povezani sa neprijateljima Irana nemaju pravo da prolaze kroz teritorijalne vode te zemlje.

Tramp "nema problem sa tim" da se Iran ne vrati pregovorima: Ne zanima me

Američki predsednik Donald Tramp obratio se novinarima u vojnoj bazi Endrjuz blizu Vašingtona, nakon povratka predsedničkim avionom "Er fors uan" sa Floride.

On je kazao da je "nema problem sa tim" da se Iran ne vrati pregovorima.

- Ne zanima me da li će se vratiti ili ne. Ako se ne vrate, ja nemam problem sa tim - kazao je Tramp, dan nakon što mirovni pregovori između SAD i Irana u Pakistanu nisu doneli mirovni sporazum.

On je ipak dodao je da se prekid vatre između SAD i Irana "dobro drži".

Tramp kritikovao američkog poglavara Rimokatoličke crkve: Ne želim papu koji misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje

Američki predsednik Donald Tramp oštro je kritikovao papu Lava XIV na društvenim mrežama nakon što je prvi američki poglavar Rimokatoličke crkve osudio pretnju šefa Bele kuće Iranu.

U opširnoj objavi na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social), predsednik SAD je napisao da je papa "užasan po pitanju spoljne politike".

- Ne želim papu koji misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje - poručio je Tramp.

Navodeći niz drugih kritika na račun pape, Tramp je naveo da je papa Lav XIV "slab kada se radi o kriminalu, slab i kada se radi o nuklearnom oružju".

Prošle nedelje, papa je kritikovao Trampovu pretnju da će "cela jedna civilizacija večeras umreti" ukoliko Iran ne pristane na sporazum o okončanju rata.

Opisujući to kao "zaista neprihvatljivo" papa je dodao da "svakako postoje pitanja međunarodnog prava, ali mnogo više od toga, to je moralno pitanje".

Volstrit džurnal: Tramp razmatra nastavak vazdušnih udara na Iran

Američki predsednik Donald Tramp razmatra nastavak vazdušnih udara u Iranu nakon što pregovori tokom vikenda u Pakistan nisu doveli do trajnog okončanja rata.

To je objavio Volstrit džurnal, pozivajući se na neimenovane zvaničnike SAD, koji su kazali da šef Bele kuće razmatra napade uporedo sa drugim merama, uključujući blokadu Ormuskog moreuza, koju je Tramp najavio juče. Olivija Vejls, portparolka Bele kuće, rekla je za BBC da su sve opcije na stolu, kada je upitana o informacijama američkog lista.

- Predsednik je već naredio pomorsku blokadu Ormuskog moreuza, kojom se okončava iranska iznuda, a mudro drži sve dodatne opcije na stolu. Svaka izjava Volstrit džurnalu o tome da znaju šta će predsednik Tramp sledeće su čiste spekulacije - navela je Vejls.

Galibaf provocira Trampa, objavio cene sa pumpi oko Bele kuće:

Uskoro ćete se sa nostalgijom sećati benzina od 4-5 dolaraMohamed Bager Galibaf, predsedavajući iranskog parlamenta koji je vodio pregovore sa SAD u pakistanskoj prestonici Islamabadu, provocirao je američkog predsednika Donalda Trampa u objavi na društvenoj mreži X, reagujući na planove SAD da blokiraju Ormuski moreuz.

- Uživajte u trenutnim podacima sa pumpi. Uz takozvanu "blokadu", uskoro ćete se sa nostalgijom sećati benzinom od 4-5 dolara - piše u objavi koju prati mapa koja prikazuje cene benzina na pumpama u blizini Bele kuće u Vašingtonu.

Enjoy the current pump figures. With the so-called 'blockade', Soon you'll be nostalgic for $4–$5 gas.



U ranijoj izjavi koju su preneli iranski mediji, Galibaf je poručio da Teheran neće "popustiti pod pretnjama".

Autor: D.Bošković