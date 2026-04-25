IRAN PREDSTAVIO PLAN ZA KRAJ RATA! Arakči: Još uvek treba da vidimo da li je Amerika zaista ozbiljna u diplomatiji

Arakči je naveo da Iran pridaje veliki značaj "bratskim naporima Pakistana da se vrati mir u region".

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči rekao je da je tokom svoje "veoma plodonosne posete" Islamabadu predstavio "izvodljiv okvir" Teherana pakistanskim posrednicima, usmeren na trajno okončanje američko-izraelskog rata protiv Irana.

Arakči je naveo da Iran pridaje veliki značaj "bratskim naporima Pakistana da se vrati mir u region".

"Preneo sam stav Teherana u vezi sa izvodljivim okvirom za trajno okončanje rata protiv Irana. Još uvek treba da vidimo da li su SAD zaista ozbiljne u vezi sa diplomatijom", napisao je šef iranske diplomatije na platformi X, nakon što je završio jednodnevnu posetu pakistanskom glavnom gradu na čelu diplomatske delegacije.

Posle razgovora sa visokim pakistanskim zvaničnicima o regionalnoj bezbednosti i prekidu vatre sa Sjedinjenim Državama, Arakči je napustio Islamabad i stigao u omansku prestonicu Maskat, prenosi iranska TV Press.

Arakči se u Islamabadu sastao sa komandantom pakistanske vojske, feldmaršalom Asimom Munirom, ključnom figurom u posredničkim naporima, kao i sa premijerom Šehbazom Šarifom i ministrom spoljnih poslova Ishakom Darom.

Iranski ministar spoljnih poslova trebalo bi da poseti rusku prestonicu Moskvu na kraju svoje turneje.

Arakči je zahvalio Pakistanu na naporima da posreduje u postizanju primirja između Teherana i Vašingtona od 8. aprila i kasnijim pregovorima, i izneo "principijelne stavove" Irana o stanju primirja i potpunom okončanju nametnutog rata protiv Irana.

Premijer Pakistana je pozdravio sastanak sa Arakčijem kao "najtopliju i najsrdačniju razmenu mišljenja o trenutnoj regionalnoj situaciji".

"Takođe smo razgovarali o pitanjima od obostranog interesa, uključujući dalje jačanje bilateralnih odnosa između Pakistana i Irana", objavio je on na mreži X.

Autor: A.A.