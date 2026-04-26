Trampa pitali zašto mu se ovo stalno dešava: Uporedio se sa NJIM

"Proučavao sam atentate i moram vam reći, oni najuticajniji ljudi, ljudi koji postignu najviše...Oni su ti koji se nađu na meti", rekao je Donald Tramp novinarima u Beloj kući ubrzo nakon što je osumnjičeni za sinoćnju pucnjavu i njegov pokušaj ubista priveden.

"I mada mi je teško da kažem da mi to služi na čast, zaista sam postigao mnogo", kazao je još Tramp, pa pomenuo i Abrahama Linkolna, ali ne i Ronalda Regana, koji je ranjen u pucnjavi ispred istog tog hotela 1981. godine, odgovarajući na pitanja novinara.

Podsetimo, incident se dogodio oko 20.30, dok je trajala tradicionalna godišnja gala večera. Tramp je na događaj došao prvi put posle 15 godina - prvi put kao predsednik.

Tramp, prva dama Melanija Tramp, potpredsednik Džej Di Vens i drugi visoki zvaničnici (uključujući Karolin Livit i Majka Džonsona) brzo su izvedeni iz sale. Predsednik je kasnije izjavio da je incident trajao samo nekoliko sekundi i da je pomislio da je čuo poslužavnik koji je pao.

Svedoci navode da se čulo više hitaca, nakon čega je nastala panika među zvanicama, a pojedini gosti su potražili zaklon ispod stolova.

Incident se dogodio u istom hotelu u kojem je 1981. godine ranjen tadašnji predsednik Ronald Regan.

NOĆAS NIJE BIO PRVI, OVO SU SVI POKUŠAJI ATENTATA NA DONALDA TRAMPA: Hronologija napada koji su uticali na istoriju Amerike (VIDEO)

Autor: Marija Radić

Svet

Napadač na Trampa priznao ko mu je bio META: Evo šta je rekao nakon ranjavanja i oružanog napada (VIDEO)

Svet

Tramp: Uskoro ću razgovarati sa evropskim liderima, oni su sjajni ljudi

Lifestyle

Zašto se dobrim ljudima dešavaju loše stvari?

Svet

TRAMP SE SASTAO SA LIDERIMA EU I BRITANIJE U toku sudbonosni razgovor o Ukrajini, oči celog sveta uprte u Belu kuću

Svet

Tramp se upravo oglasio: Otkrio šta je sledeća meta napada u Iranu

Društvo

ŽIVOT MU PRETVORILE U PAKAO: Student iz Srbije muku muči sa komšinicama - to traje i do tri ujutru