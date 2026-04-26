EVRO MENJA IZGLED: Ističe važan rok, evo koji motivi će krasiti nove novčanice i šta se dešava sa onom od 500!

Posle više od dve decenije, evro novčanice dobijaju potpuno novi izgled. Krajem aprila ove godine ističe rok međunarodnog konkursa za dizajn buduće serije, čime zvanično počinje ključna faza promene koja će obeležiti naredne godine u Evropi.

Evropska centralna banka (ECB) pokrenula je proces modernizacije dizajna kako bi novčanice bolje odražavale savremeni evropski identitet i zajedničke vrednosti. Nova serija će zadržati šest apoena – od 5 do 200 evra, dok se novčanica od 500 evra definitivno ne vraća u opticaj.

Dizajneri su imali zadatak da svoja rešenja baziraju na dve tematske celine:

- Evropska kultura

- Reke i ptice

Nakon što stručni žiri odabere do deset najboljih rešenja, u proces će tokom 2026. godine biti uključeni i građani kroz javne konsultacije. Konačna odluka o novom izgledu očekuje se do kraja ove godine.

Iako će proizvodnja i ulazak u opticaj potrajati još nekoliko godina, cilj je da nove novčanice, pored estetike, zadrže najviše standarde bezbednosti i ekološke održivosti.

