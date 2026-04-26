IDF IZDAO HITNO UPOZORENJE: Evakuacija u više gradova Libana, Izrael kreće u silovit napad na Hezbolah!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Hassan Ammar ||

Izraelske odbrambene snage (IDF) izdale su danas upozorenje na evakuaciju za stanovnike nekoliko libanskih gradova severno od izraelske bezbednosne zone u južnom Libanu, pred vazdušne napade na proiranski militantni pokret Hezbolah.

"S obzirom na to da je organizacija Hezbolah prekršila sporazum o prekidu vatre, IDF je primoran da deluje protiv nje silom", rekao je u saopštenju portparol IDF-a Avihaj Adrai, prenosi Tajms of Izrael.

Civilima u Majfadunu, Šukinu, Johmaru, Arnunu, Zavtar el Šarkiji i Kfar Tebnitu naloženo je da se evakuišu iz svojih domova i da se udalje najmanje kilometar od područja koje je označeno na mapi koju je objavio IDF.

Autor: D.S.

POVEZANE VESTI

Svet

IDF: Upozorenje za evakuaciju zgrade u Bejrutu uoči napada na lokaciju Hezbolaha

Svet

Izrael izdao hitno upozorenje: Gađaćemo u narednim satima

Svet

IDF: U kopnenim operacijama na jugu Libana likvidirani operativci Hezbolaha

Svet

Izraelska vojska: Vazdušne snage izvode talas napada duboko u Libanu

Svet

HEZBOLAH NAPAO IZRAEL: Lansirano više od 30 RAKETA - Uništeni sistemi "Gvozdena kupola", bukte POŽARI!

Svet

IDF: U vazdušnom napadu na Bejrut ubijen lični sekretar lidera Hezbolaha